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تراث يحيى حقي على مائدة ملتقى القصة القصيرة بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 09:57 صباحا
تراث يحيى حقي على مائدة ملتقى القصة القصيرة بالقاهرة
جانب من الحضور أثناء إحدى فعاليات مؤتمر القصة القصيرة ببيت السناري - القاهرة (بوابة الوسط)
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استضاف بيت السناري التابع لوزارة الثقافة المصرية، السبت، الملتقى الثاني لذاكرة القصة القصيرة تحت عنوان: «يحيى حقي»، الذي تنظمه أسرة القصة القصيرة بموقع «صدى ذاكرة القصة المصرية» برعاية المركز الثقافي المصري «سيا».

وعقد الملتقى أربع جلسات؛ ناقشت تاريخ الروائي المصري الكبير يحيى حقي. كما ناقشت أثر القصة القصيرة والطبقة الوسطى في مصر في القرن العشرين، وكذلك تنويعات القصة وتحولاتها. وخصص الملتقى جلسة حول التجربة النسوية في القصة القصيرة. 

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الكاتبة عزة المقهور في ضيافة صدى ذاكرة القصة
يشار إلى أن الناقد والروائي سيد الوكيل أسس موقع ذاكرة القصة القصيرة بهدف توثيق تراث القصة، وتوفير مساحة من التواصل بين أجيال المبدعين في الوطن العربي.

وسبق للملتقى استضافة الكاتبة الليبية عزة المقهور في السابع من فبراير الماضي في نقاش مفتوح حول تجربتها الإبداعية، والحديث حول مشوارها الإبداعي، بحضور عدد كبير من النقاد.

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