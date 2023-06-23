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الكاتب الليبي عمر الككلي ضيف ندوة «تجارب أدبية» في الإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 يونيو 2023, 03:03 مساء
الكاتب الليبي عمر الككلي ضيف ندوة «تجارب أدبية» في الإسكندرية
إعلان ندوة (تجارب أدبية) مع الكاتب الليبي عمر الكللي. (الإنترنت)
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ضمن ندوات «تجارب أدبية» في قصر 26 يوليو بمدينة الإسكندرية، تستضيف الشاعرة هدى عزالدين، والناقد وحيد فهمي، مساء غد السبت 24 يونيو، الكاتب الليبي عمر الككلي في ندوة بعنوان «30 يونيو والثورات الوطنية في الأدب»، للحوار حول رؤيته لتأثير الثورات على الأدب، والحديث عن تجربته الأدبية.

- قراءة في «التجريف الثقافي» لعمر أبوالقاسم الككلي.

- السخرية وذاكرة الجدران في «سجنيات».

عمر أبوالقاسم الككلي كاتب وقاص ليبي من مواليد العام 1953، ويعد من أهم الكتّاب في القصة القصيرة بليبيا، وهو مسؤول قسم الرأي بجريدة «الوسط» وبوابتها الإلكترونية (بوابة الوسط). وقد صدرت له مجموعة من الكتب، بين القصة والمقال والترجمة، وترجمت أعماله الأدبية لعدة لغات.

 

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