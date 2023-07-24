نجوم فرنسا يشاركون في تشييع جين بيركين

القاهرة - بوابة الوسط

شارك نجوم فرنسيون، الإثنين، في تشييع جثمان المغنية والممثلة المولودة في بريطانيا جين بيركين، التي توفيت في وقت سابق هذا الشهر.

ونقلت ابنتا بيركين، شارلوت غينزبور ولو دويون، نعش والدتهما إلى كنيسة سان روك في باريس، بينما تجمع حشد من المتفرجين في الخارج.

ومن النجوم الذين حضروا الجنازة: «كاترين دونوف» و«كيارا ماستروياني» و«إيزابيل هوبير»، بالإضافة إلى الممثلة البريطانية «شارلوت رامبلينغ» التي تحظى بمتابعة كبيرة في فرنسا، وأدت أدوار بطولة في أفلام باللغة الفرنسية. كما حضرت السيدة الأولى الفرنسية «بريجيت ماكرون»، ووزيرة الثقافة «ريما عبدالملك»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وذكرت الوكالة أن الأزهار التي غطت الساحة أمام الكنيسة دليل على المحبة التي يكنها الفرنسيون لبيركين. وأوضحت العائلة أن دخول الكنيسة مسموح فقط للعائلة والأصدقاء المقربين، لكن وضعت شاشة عملاقة في الخارج، للسماح للجمهور الأوسع بمتابعة الجنازة.

وقالت ابنتها شارلوت خلال الجنازة: «الآن أصبحت يتيمة»، حيث توفي والدها سيرج غينزبور العام 1991. أما دويون فقالت: «أمي.. شكرا لك على كل المغامرات.. شكرا لك على عدم كونك امرأة عادية أو عقلانية أو منصاعة».

وقد وُجِدَت بيركين، البالغة 76 عاما، ميتة داخل منزلها في باريس ظهر الأحد 16 يوليو. ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيركين بأنها «فنانة شاملة غنت أجمل الكلمات في لغتنا».