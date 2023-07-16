وفاة المغنية والممثلة الفرنسية البريطانية جين بيركين عن 76 عاما

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

توفيت المغنية والممثلة الفرنسية، جين بيركين، إحدى أيقونات الغناء والتمثيل في فرنسا حيث برز اسمها خصوصًا بفعل ارتباطها الفني والعاطفي بالمغني الشهير سيرج غينزبور، الأحد عن 76 عامًا، على ما أفاد مصدر مطّلع على الملف. وفقًا لوكالة «فراس برس». وقد عُثر على بيركين ميتة داخل منزلها في باريس، وفق المصدر عينه.

أيقونة فنية في فرنسا

كانت هذه الفنانة المولودة في لندن العام 1946 والتي ارتبط اسمها ارتباطًا وثيقًا بالمغني الفرنسي الشهير سيرج غينزبور، قد كشفت أخيرًا عن مشكلات صحية أرغمتها على إلغاء سلسلة حفلات لها.

وتُوصف بيركين غالبًا في وسائل الإعلام الفرنسية بأنها «الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين»، وأيقونة فنية في فرنسا، مع مسيرة زاخرة بالنجاحات في التمثيل والغناء. وملهمة لمصممي الأزياء في العقود الماضية.

محطة مفصلية في مسيرتها

وقد شكّل لقاؤها بالمغني والمؤلف الموسيقي سيرج غينزبور إثر انتقالها للعيش في باريس في سن العشرين، محطة مفصلية في مسيرتها، إذ كانت باكورة علاقة موسيقية وعاطفية ملتهبة بين الثنائي استمرت ثلاثة عشر عامًا.

ولا تزال الأغنية المشتركة التي قدماها بعنوان «Je t'aime, moi non plus» (جو تام موا نون بلو)، محفورة في الذاكرة الموسيقية الفرنسية، وقد أثار العمل فضيحة لدى طرحه سنة 1969.

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وإثر انفصالها عن غينزبور في مطلع ثمانينيات القرن العشرين تزوجت بيركين من المخرج جاك دويون الذي أخرج فيلم «لا بيرات» الذي نالت بفضل دورها فيه أول ترشيحاتها الثلاثة لجوائز سيزار، الموازي الفرنسي للأوسكار في الولايات المتحدة. واستمر زواج بيركين ودويون بين 1980 و1992.

وأخرجت بيركين سنة 2007 أول أفلامها السينمائية بعنوان «بوكسز»، وقد قُدّم العمل في عرض خاص ضمن مهرجان كان السينمائي. وتدهورت صحة بيركين في السنوات الأخيرة، وقد تعرضت خصوصًا لجلطة دماغية بسيطة سنة 2021 أرغمتها على إلغاء التزامات عدة.