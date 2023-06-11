نجمة على رصيف المشاهير لمغني الراب «توباك شاكور»

القاهرة - بوابة الوسط

أُدرجت، بعد طول انتظار، على رصيف الفن والشهرة في هوليوود نجمة باسم مغني الراب الأميركي «توباك شاكور»، الذي قُتل قبل 27 عاما بعدما عرف مسيرة فنية حافلة على الرغم من قِصرها.

ويعد نجم الهيب هوب أبرز فناني الساحل الغربي الأميركي قبل اغتياله بطلقات نارية سبتمبر 1996 في لاس فيغاس، في ظروف لا تزال غامضة، ولم يكن تعدّى الخامسة والعشرين، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقالت شقيقة الراحل «سيكيوا شاكور» خلال احتفال التكريم في لوس أنجلوس: «كان يعلم في قرارة نفسه أن مستقبلا كبيرا ينتظره».

وأضافت: «يشرفني كثيرا أن أكون هنا اليوم لتمثيل عائلة شاكور. كوني شقيقته الصغرى حظيت بشرف مواكبة صعود مكانته».

وقد بيع 75 مليونا من ألبومات توباك، الذي كانت «كاليفورنيا» و«تشاينجز» و«دير ماما» و«أول آيز أون مي» أبرز أغنياته.

ولا تزال لـ«شاكور»، الذي كان ليبلغ اليوم الحادية والخمسين لو بقي على قيد الحياة، مكانة كبيرة في عالم الهيب هوب، نظرا لما تنطوي عليه كلمات أغنياته من شحنة عاطفية، ولحسه المسرحي.