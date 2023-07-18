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ابنتا المغنية الراحلة جين بيركين تستذكران خوضها «معركة شرسة» مع المرض

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب الثلاثاء 18 يوليو 2023, 12:59 مساء
ابنتا المغنية الراحلة جين بيركين تستذكران خوضها «معركة شرسة» مع المرض
جين بيركين وكريمتها شارلوت غينزبور قبل عرض فيلم «جين بار شارلوت» ضمن الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي، 8 يوليو 2021. (أ ف ب)
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قالت ابنتا المغنية البريطانية الراحلة جين بيركين شارلوت غينزبور ولو دويون إن والدتهما التي توفيت الأحد

خاضت «معركة شرسة» مع المرض.
وبحسب وكالة «فرانس برس» أوضحت الابنتان في بيان أن بيركين «توفيت بعد معركة شرسة مع المرض طوال 16 عاماً. ومنذ إصابتها بجلطة في سبتمبر 2021، كانت محاطة ليلاً ونهاراً بعائلتها وبالفريق المعالِج الرائع».

«عاودت المشي قبل وفاتها ببضعة أيام»
وكشفتا في البيان الذي أرسله مدير أعمال الراحلة أوليفييه غلوزمان أنها «عاودت المشي قبل وفاتها ببضعة أيام، وكانت متحمسة» لإقامة حفلة مجدداً في قاعة أولمبيا الشهيرة في باريس، «وقررت استعادة استقلاليتها». وأضافتا أن «هذه الأمسية كانت الأولى والأخيرة التي تمضيها وحدها. لقد قررت ذلك».

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وأكدت أوساط قريبة من بيركين مساء الإثنين أن وفاتها ناجمة عن أسباب طبيعية. وقد وُجِدَت بيركين البالغة 76 عاماً ميتة داخل منزلها في باريس ظهر الأحد. وأعلنت وكالة «ليه فيزيتور دو سوار» التي كانت تدير أعمال الراحلة أن جنازتها ستقتصر على أفراد عائلتها وعلى عدد من أصدقائها بموجب دعوات.

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