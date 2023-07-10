بالصور: «طفولة الألوان» عرض مميز في المدينة القديمة

القاهرة - بوابة الوسط

بدعوة من الجمعية الليبية للفنون التشكيلية، جرى افتتاح معرض «طفولة الألوان» وذلك بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس.

ولفتت الجمعية الليبية في دعوتها إلى أن المعرض يأتي دعماً للطفولة وتنمية المواهب الفنية للأطفال، مشيرة إلى أن «طفولة الألوان» هو عرض مميز بأيدي تلاميذ مدرسة الشهداء العالمية (l. S. M).

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وحول إقامة المعرض بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس، أوضحت الجمعية نقله إلى براحٍ آخرَ، لعرضه بشكلٍ أوسع، ولحضورٍ أكبر، وفتح آفاق جديدة لفن الطفل.

معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)

معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)

معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)

معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)

معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)

معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)

معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)