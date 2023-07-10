  • Alwasat News
Atwasat

بالصور: «طفولة الألوان» عرض مميز في المدينة القديمة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 05:56 مساء
بالصور: «طفولة الألوان» عرض مميز في المدينة القديمة
معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)
alwasat radio

بدعوة من الجمعية الليبية للفنون التشكيلية، جرى افتتاح معرض «طفولة الألوان» وذلك بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. 

ولفتت الجمعية الليبية في دعوتها إلى أن المعرض يأتي دعماً للطفولة وتنمية المواهب الفنية للأطفال، مشيرة إلى أن «طفولة الألوان» هو عرض مميز بأيدي تلاميذ مدرسة الشهداء العالمية (l. S. M). 

- افتتاح معرض «ضفاف» في دار الفقيه بمشاركة 14 فنانا

وحول إقامة المعرض بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس، أوضحت الجمعية نقله إلى براحٍ آخرَ، لعرضه بشكلٍ أوسع، ولحضورٍ أكبر، وفتح آفاق جديدة لفن الطفل.

معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)
معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)
معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)
معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)
معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)
معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)
معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)
معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)
معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)
معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)
معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)
معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)
معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)
معرض «طفولة الألوان» بمقر دار حسن الفقيه حسن للفنون بالمدينة القديمة بطرابلس. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا

كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا
شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من ...
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على الإطلاق.. ونعتذر للجماهير

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على ...
إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»

إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»
في أوكرانيا.. إزالة حطام الحرب على وقع الموسيقى الإلكترونية

في أوكرانيا.. إزالة حطام الحرب على وقع الموسيقى الإلكترونية
خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل

خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل
احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية

احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية
7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا

7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا
شاهد.. أمطار وفيضانات تضرب ولاية نيويورك الأميركية والسلطات تعلن حالة طوارئ

شاهد.. أمطار وفيضانات تضرب ولاية نيويورك الأميركية والسلطات تعلن حالة طوارئ
«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي (صور)

«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي (صور)
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من سداسي التتويج
شاهد الأهداف.. فوز الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بسداسي التتويج يؤجل حسم لقب الدوري الليبي

شاهد الأهداف.. فوز الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بسداسي التتويج يؤجل حسم لقب ...
«الوسط» تنشرها على حلقات.. ماذا قدمت الموسوعة الليبية الميسرة للبوصيري عبدالله؟

«الوسط» تنشرها على حلقات.. ماذا قدمت الموسوعة الليبية الميسرة للبوصيري عبدالله؟
لاغارد: النساء مصدر «إثراء» للاقتصاد وآمل توظيف مزيد من الخبيرات في المجال

لاغارد: النساء مصدر «إثراء» للاقتصاد وآمل توظيف مزيد من الخبيرات في المجال
انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج

انتهت قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي بنغازي والهلال في دور سداسي التتويج
انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم في دور سداسي التتويج

انتهت عبر قناة الوسط (Wtv) تنقل مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم في دور سداسي ...
كاركاتير خيري - عقيلة صالح وخالد المشري

كاركاتير خيري - عقيلة صالح وخالد المشري
شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج

شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الروائي محمد التميمي يوقع «وجع الأيام» الثلاثاء
الروائي محمد التميمي يوقع «وجع الأيام» الثلاثاء
بنغازي تستضيف الدورة الثانية للمهرجان العربي الدولي للمسرح الجامعي 15 يوليو
بنغازي تستضيف الدورة الثانية للمهرجان العربي الدولي للمسرح ...
«150 سنة هوية».. عشرات الآلاف في لاتفيا يحتفلون بتقاليد غنائية فولكلورية
«150 سنة هوية».. عشرات الآلاف في لاتفيا يحتفلون بتقاليد غنائية ...
براد بيت يثير حماسة سائقي «فورمولا 1»
براد بيت يثير حماسة سائقي «فورمولا 1»
الفيلم الجديد من سلسلة «إنسيديوس» يتصدر شباك تذاكر هوليوود
الفيلم الجديد من سلسلة «إنسيديوس» يتصدر شباك تذاكر هوليوود
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب...
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة ......
رواية ليبية ضمن القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني 2023
رواية ليبية ضمن القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني 2023...
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين...
الفنان ضياء عزيز ضياء وإبداع الضوء واللون
الفنان ضياء عزيز ضياء وإبداع الضوء واللون...
المزيد
«الوسط» تنشرها على حلقات (2)| الموسوعة الليبية الميسرة: الله ليس له شبيه.. والمسيح مخلوق بإرادة الرب
«الوسط» تنشرها على حلقات (2)| الموسوعة الليبية الميسرة: الله......
بالصور: «طفولة الألوان» عرض مميز في المدينة القديمة
بالصور: «طفولة الألوان» عرض مميز في المدينة القديمة...
انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان جرش الأردني في 26 يوليو
انطلاق الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان جرش الأردني في 26 ......
الفيلم الجديد من سلسلة «إنسيديوس» يتصدر شباك تذاكر هوليوود
الفيلم الجديد من سلسلة «إنسيديوس» يتصدر شباك تذاكر هوليوود...
براد بيت يثير حماسة سائقي «فورمولا 1»
براد بيت يثير حماسة سائقي «فورمولا 1»...
المزيد