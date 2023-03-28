  • Alwasat News
Atwasat

افتتاح معرض «ضفاف» في دار الفقيه بمشاركة 14 فنانا

طرابلس - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 12:26 مساء
افتتاح معرض «ضفاف» في دار الفقيه بمشاركة 14 فنانا
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)
alwasat radio

افتتحت الجمعية الليبية للفنون التشكيلية أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه، الأحد، والذي يضم فسيفساء لونية تنوعت في موضوعاتها وأفكار ها ومدارسها.

- «ضي» يسطع في دار الفقيه

وجاء المعرض تحت عنوان «ضفاف» بمشاركة 14 فنانا وهم: جمعة الفزاني، وعدنان القرقني، وأحمد بلوط، وخالد هدية، وحسن أبوعزة، وإيناس الشيباني، وعادل التواتي، وسامية حنبولة، ونجاة عامر، وزين العارف، وإيمان المرابط، وعبدالقادر أبوزيد، ومودة زقلم، وحسين أبوعجيلة.

علاقة الإنسان بمحيطه
وعكست الأعمال في مجملها علاقة الإنسان بمحيطه، ومحاولة رصده جماليا وتوثيقيا.. من الخيول كما عند أحمد بلوط الذي يستنطق سحر الجسد وحركته، إلى شرفة خالد هدية الذي يطل من خلالها على روح المكان في المدينة القديمة.

ونرى في جانب آخر تذكرة إلى زمن سالف يحاكي الحياة واللباس، كما في أعمال إيمان المرابط ونجاة عامر، إضافة إلى إشارات الماضي في قارب محطم أو سيارة قديمة يوثقها حسن أبوعزة.

الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)
الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»

صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»
شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية

شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية
حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا

حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا
شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد

شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد
«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا

«الميزان 6»: الأب تاج على رؤوسنا
«أرزاق تساق 2023» (حـ3): خبزة فرن

«أرزاق تساق 2023» (حـ3): خبزة فرن
«أفضل شيف» | الحلقة الثالثة

«أفضل شيف» | الحلقة الثالثة
«هنا ليبيا»: رمضان في ليبيا

«هنا ليبيا»: رمضان في ليبيا
«أكلات ماجدة 2» (حـ3): شربة الخضروات التركية وخبزة الساوردو

«أكلات ماجدة 2» (حـ3): شربة الخضروات التركية وخبزة الساوردو
خلونا نحلموا 4 (حـ3): المطر

خلونا نحلموا 4 (حـ3): المطر
الكاميرا الخفية 2023 (حـ2): مقلب الكلب

الكاميرا الخفية 2023 (حـ2): مقلب الكلب
«ما وراء التاريخ»: لاثرون

«ما وراء التاريخ»: لاثرون
كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!

كاركاتير خيري - صندوق الاقتراع!
تأملات في كيان هش (4/4)

تأملات في كيان هش (4/4)
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟

بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟
«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي

«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
في ليالي المدينة.. طرابلس تحتفي بالجمال
في ليالي المدينة.. طرابلس تحتفي بالجمال
الولايات المتحدة تستضيف أول أوركسترا أوروبية غالبية أعضائها من السود
الولايات المتحدة تستضيف أول أوركسترا أوروبية غالبية أعضائها من ...
جوقات من العالم أجمع تغني من أجل السلام في أوكرانيا
جوقات من العالم أجمع تغني من أجل السلام في أوكرانيا
توقيف جوناثان ميجرز على خلفية اعتداء مفترض على امرأة
توقيف جوناثان ميجرز على خلفية اعتداء مفترض على امرأة
«جون ويك: تشابتر 4» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
«جون ويك: تشابتر 4» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي...
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام ......
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور ......
العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله
العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله...
مواعيد بث برامج قناة الوسط «WTV» في رمضان
مواعيد بث برامج قناة الوسط «WTV» في رمضان...
المزيد
هوس اللوحات القديمة يصيب فئة جديدة من هواة جمع الأعمال الفنية
هوس اللوحات القديمة يصيب فئة جديدة من هواة جمع الأعمال ......
افتتاح معرض «ضفاف» في دار الفقيه بمشاركة 14 فنانا
افتتاح معرض «ضفاف» في دار الفقيه بمشاركة 14 فنانا...
طبيب متقاعد يتهم غوينيث بالترو بتبديل شخصيته
طبيب متقاعد يتهم غوينيث بالترو بتبديل شخصيته...
«جون ويك: تشابتر 4» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
«جون ويك: تشابتر 4» يتصدر شباك التذاكر الأميركية...
توقيف جوناثان ميجرز على خلفية اعتداء مفترض على امرأة
توقيف جوناثان ميجرز على خلفية اعتداء مفترض على امرأة...
المزيد