افتتاح معرض «ضفاف» في دار الفقيه بمشاركة 14 فنانا

طرابلس - بوابة الوسط

افتتحت الجمعية الليبية للفنون التشكيلية أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه، الأحد، والذي يضم فسيفساء لونية تنوعت في موضوعاتها وأفكار ها ومدارسها.

- «ضي» يسطع في دار الفقيه

وجاء المعرض تحت عنوان «ضفاف» بمشاركة 14 فنانا وهم: جمعة الفزاني، وعدنان القرقني، وأحمد بلوط، وخالد هدية، وحسن أبوعزة، وإيناس الشيباني، وعادل التواتي، وسامية حنبولة، ونجاة عامر، وزين العارف، وإيمان المرابط، وعبدالقادر أبوزيد، ومودة زقلم، وحسين أبوعجيلة.

علاقة الإنسان بمحيطه

وعكست الأعمال في مجملها علاقة الإنسان بمحيطه، ومحاولة رصده جماليا وتوثيقيا.. من الخيول كما عند أحمد بلوط الذي يستنطق سحر الجسد وحركته، إلى شرفة خالد هدية الذي يطل من خلالها على روح المكان في المدينة القديمة.

ونرى في جانب آخر تذكرة إلى زمن سالف يحاكي الحياة واللباس، كما في أعمال إيمان المرابط ونجاة عامر، إضافة إلى إشارات الماضي في قارب محطم أو سيارة قديمة يوثقها حسن أبوعزة.

الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)

الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)

الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)

الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)

الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)

الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)

الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)

الجمعية الليبية للفنون التشكيلية تفتتح أول معارضها الرمضانية في ضيافة دار الفقيه (بوابة الوسط)