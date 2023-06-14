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معرض للكتاب بالمدينة القديمة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 03:54 مساء
معرض للكتاب بالمدينة القديمة في طرابلس
جانب من الدورة الأولى لمعرض الكتاب بالمدينة القديمة طرابلس. (جهاز إدارة المدينة)
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ينظم جهاز إدارة المدينة القديمة بطرابلس الدورة الثانية لمعرض الكتاب في مكتبة عبدالخالق النويجي (القنصلية الإنجليزية سابقًا) وذلك بداية من يوم الأحد المقبل 18 يونيو وحتى الخميس الموافق 22 من الشهر الجاري.

وتشارك في هذا المعرض معظم دور النشر الليبية التي تعرض جديد إصداراتها في مختلف المجالات.

وتشهد المدينة القديمة بطرابلس خلال الفترة الأخيرة انتعاشًا مجتمعيًا عبر تزايد الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظم بها، كما يواصل جهاز إدارة المدينة القديمة مشاريع الصيانة لعدد من الأحياء والبيوت التي تضاف إلى الرصيد الحضاري والسياحي للمدينة العريقة.
 

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