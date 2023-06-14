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طلاب العمارة في جامعة طرابلس يحتفلون بشارع ميزران

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 02:47 مساء
طلاب العمارة في جامعة طرابلس يحتفلون بشارع ميزران
شعار احتفالية شارع ميزران. (موقع الاحتفالية)
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ينظم طلبة قسم العمارة والتخطيط العمراني في جامعة طرابلس، بالتعاون مع بلدية طرابلس المركز، احتفالية خاصة بشارع ميزران التاريخي الجمعة والسبت المقبلين وسط العاصمة الليبية (طرابلس).

تأتي هذه الاحتفالية لتسليط الضوء على التراث العمراني في شارع ميزران، وأهمية المحافظة عليه، وذلك عبر عدد من الأنشطة الثقافية التي ستتضمن عرضا لمشروعات طلاب القسم، ومقترحاتهم لإعادة أحياء المنطقة.

يعد شارع ميزران من أشهر الشوارع في العاصمة طرابلس التي تتميز بالتصميم المعماري الإسلامي الممزوج بالتأثيرات الأوروبية، وتم إنشاؤه في المرحلة الأولى للتمدد المعماري خارج المدينة القديمة فيما سمى «المنشية». وعُرف الشارع بداية باسم «شارع الزاوية»، لأنه يؤدي إلى زاوية مولاي محمد الشهيرة بالمدينة، وبعد أن أسس التاجر الليبي الحاج رمضان ميزران مسجدا بالشارع العام 1880 كانت هذه النقطة بداية تطور الحياة الاجتماعية في الشارع، حيث نشطت به حركة بناء المساكن والمحلات التجارية، ليتشكل مجتمع حيوي حول المسجد. وتكريما لمؤسس المسجد وباعث النشاط في المنطقة، سمي الشارع باسم «شارع ميزران».
 

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