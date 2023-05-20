الفنان التشكيلي المبدع الطاهر عويدة

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

الفنان المبدع الطاهر عويدة فنان تشكيلي تونسي تربى في مدرسة البحر، تميز في حصص هدوء ألوانه، وزبده السابح فوق سطحه الأزرق البلوري الساجي أوقات الأصيل، منها استحوذت عليه فكرة تلوين تموجه وهو يمسد، معانقا برفق، سماء تونس، وقت الأصيل.

كان البحر صديق طفولته

أخذ بألوان الماء والسماء، فلم تغب لونيهما عن لوحاته. فالبحر «كان صديق طفولته، رسمه على المرايا، أودعه أسراره وحكاياته..» من تلك العلاقة المبكرة مع البحر والجنوب التونسي، أسس فضاءه الفني. فأبدع في رسمه. عشقه للبحر تسبب في حادث له سنة 2015 أثناء غوصه في البحر المتوسط، تسبب له في شلل نصفي، مما أجبره على الإقامة في أحد المستشفيات الإيطالية لتلقي العلاج لفترة استغلها في ممارسة فنه وإقامة معرض مفتوح بالمستشفى.