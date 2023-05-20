الفنان التشكيلي المبدع الطاهر عويدة...

الفنان المبدع الطاهر عويدة فنان تشكيلي تونسي تربى في مدرسة البحر، تميز في حصص هدوء ألوانه، وزبده السابح فوق سطحه الأزرق البلوري الساجي أوقات الأصيل، منها استحوذت عليه فكرة تلوين تموجه وهو يمسد، معانقا برفق، سماء تونس، وقت الأصيل.
كان البحر صديق طفولته
أخذ بألوان الماء والسماء، فلم تغب لونيهما عن لوحاته. فالبحر «كان صديق طفولته، رسمه على المرايا، أودعه أسراره وحكاياته..» من تلك العلاقة المبكرة مع البحر والجنوب التونسي، أسس فضاءه الفني. فأبدع في رسمه. عشقه للبحر تسبب في حادث له سنة 2015 أثناء غوصه في البحر المتوسط، تسبب له في شلل نصفي، مما أجبره على الإقامة في أحد المستشفيات الإيطالية لتلقي العلاج لفترة استغلها في ممارسة فنه وإقامة معرض مفتوح بالمستشفى.
الفنان الطاهر عويدة وأنشودة الحياة
الفنان الطاهر عويدة ولد سنة 1964 بمدينة جرجيس. وهوعضو في الرابطة الدولية للفنانين التشكيليين واتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين، وأحد مؤسسي مهرجان الفنون التشكيلية بجرجيس سنة 2001. عمل أستاذا في جرجيس من سنة 1987 إلى سنة 2003 ثم تفرغ إلى الفن التشكيلي، حيث أسس مرسمه الخاص بجزيرة جربة. أقام العديد من المعارض التشكيلية منذ سنة 2007 في تونس وخارجها، مثل فرنسا، وألمانيا، وأمريكا، وإيطاليا وبلجيكا، كما أثث لقاء الفن المعاصر بفلوريدا بالولايات المتّحدة سنة 2017. أما معرض «أنشودة الحياة» فأقامه مؤخرا برواق «صلاح الدين» في سيدي بوسعيد، ثم شارك، أيضا، في الدورة 33 من مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية في أغسطس 2020 بلوحة، رسم بها حصانا يشبه في اندفاعه ثورة موجة بحر تأتي مندفعة إلى شاطئ المحرس بكثير من الحب والأمان والسلام.
تعليقات