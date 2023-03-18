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سام نيل يكشف إصابته بسرطان الدم في المرحلة الثالثة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 01:08 مساء
سام نيل يكشف إصابته بسرطان الدم في المرحلة الثالثة
الممثل سام نيل في سبتمبر 2019 في مهرجان سان سيباستيان السينمائي في إسبانيا (أ ف ب)
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يعاني نجم أفلام «جوراسيك بارك» سام نيل، سرطانا في الدم في المرحلة الثالثة، حسب ما كشف في مذكراته التي ستصدر الأسبوع المقبل.

وكتب في الفصل الأول من كتاب «?Did I ever tell you this» («ديد آي إيفر تيل يو ذيس») الذي كتبه الممثل خلال تلقيه العلاج الكيميائي، «الحقيقة هي: أنا مريض. ربما أحتضر. سأضطر إلى الاستعجال».

وخلال مقابلة مع صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، قال الممثل إن وضعه الصحي يتحسن، لكن سيتعين عليه مواصلة العلاج حتى نهاية حياته، وفق «فرانس برس».

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وأضاف «لا يمكنني التظاهر بأني لم آخذ نصيبي من اللحظات القاتمة خلال العام الماضي»، وذلك بعد تشخيص إصابته بسرطان من نوع اللمفومة اللاهودجكيِنية العام 2022.

وتابع الممثل البريطاني النيوزيلندي «لكن تلك الأوقات المظلمة تُبرز النور»، مبديا «السعادة لأني ما أزال على قيد الحياة».

آلان غرانت 
واشتُهر سام نيل (75 عاما)، بدور عالم الأحفوريات آلان غرانت في ثلاثة من أعمال سلسلة «جوراسيك بارك»، أولها العام 1993، تحت إشراف المخرج ستيفن سبيلبرغ.

ويستعد الممثل الذي بدأ مسيرته الطويلة أمام الكاميرا في السبعينيات، لتقديم دور جديد في فيلم تلفزيوني مقتبس عن رواية للأسترالية ليان موريارتي.

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