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عيد سعيد: «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على نهب المال العام وتهريبه

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي الثلاثاء 14 مارس 2023, 10:42 صباحا
عيد سعيد: «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على نهب المال العام وتهريبه
الفنان عيد سعيد يقول إن مسلسل «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على قضايا غسيل الأموال وتهريب الآثار ونهب المال العام في ليبيا (خاص لـ بوابة الوسط)
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أوضح الفنان عيد سعيد أن مسلسل «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على قضايا غسل الأموال وتهريب الآثار والفساد المالي لبعض الذين تورطوا في نهب المال العام في ليبيا، وتهريبه إلى الخارج، مشيرا إلى أن المسلسل من تأليف عبدالباسط الجارد، وإخراج حسن السيد.

وقال سعيد لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن «المسلسل يناقش استباحة المال العام وتهريب الآثار في ليبيا بأسلوب الكوميديا السوداء، حيث يلتقي ليبيان صدفة ويقرران استثمار الأموال التي نهباها بشراء فندق في محافظة الفيوم بجمهورية مصر».

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وأضاف: «تدور الأحداث في الفندق حيث يستقبل عددا كبيرا من الشخصيات من جنسيات متعددة، وتقترب الأحداث من النهاية بعد أن اكتشفا أن الجميع يحاول السيطرة على الفندق، ويتعاتبا ويعترفا بأنهما لم يستطيعا تسيير أمور الفندق بشكل جيد، لأن البداية كانت غلطا».

ولفت عيد سعيد إلى أن طاقم العمل بدأ في تصوير المسلسل بمدينة الفيوم المصرية، بمشاركة عدد من الفنانين العرب، منهم الفنان السعودي بشير غنايم، والسوري فاروق الشامي، ومن مصر عبدالعزيز مخيون وأحمد التهامي وحسام داغر وعلاء مرسي وإنجي الشريف، ومن ليبيا عبدالباسط الجارد وعبدالسلام الهواري ووديان عبدالمجيد ووديان بوشعالة، وضيف الشرف المذيع عطية باني.

الفنان عيد سعيد يقول إن مسلسل «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على قضايا غسيل الأموال وتهريب الآثار ونهب المال العام في ليبيا (خاص لـ بوابة الوسط)
الفنان عيد سعيد يقول إن مسلسل «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على قضايا غسيل الأموال وتهريب الآثار ونهب المال العام في ليبيا (خاص لـ بوابة الوسط)
الفنان عيد سعيد يقول إن مسلسل «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على قضايا غسيل الأموال وتهريب الآثار ونهب المال العام في ليبيا (خاص لـ بوابة الوسط)
الفنان عيد سعيد يقول إن مسلسل «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على قضايا غسيل الأموال وتهريب الآثار ونهب المال العام في ليبيا (خاص لـ بوابة الوسط)
الفنان عيد سعيد يقول إن مسلسل «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على قضايا غسيل الأموال وتهريب الآثار ونهب المال العام في ليبيا (خاص لـ بوابة الوسط)
الفنان عيد سعيد يقول إن مسلسل «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على قضايا غسيل الأموال وتهريب الآثار ونهب المال العام في ليبيا (خاص لـ بوابة الوسط)
الفنان عيد سعيد يقول إن مسلسل «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على قضايا غسيل الأموال وتهريب الآثار ونهب المال العام في ليبيا (خاص لـ بوابة الوسط)
الفنان عيد سعيد يقول إن مسلسل «فندق خمس هموم» يسلط الضوء على قضايا غسيل الأموال وتهريب الآثار ونهب المال العام في ليبيا (خاص لـ بوابة الوسط)
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