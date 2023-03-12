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عبدالباسط الجارد يبدأ تصوير «فندق خمس هموم» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 11:45 صباحا
عبدالباسط الجارد يبدأ تصوير «فندق خمس هموم» (صور)
من كواليس تصوير «فندق خمس هموم» (خاص لـ بوابة الوسط)
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بدأ الفنان الليبي عبدالباسط الجارد في مصر تصوير مسلسل «فندق خمس هموم» بمشاركة عربية، وهو العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل.

من جهته، قال منتج العمل أحمد جرادة، إن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي كوميدي من خلال المواقف بين أبطال العمل، متمنيا أن ينال العمل إعجاب الجماهير العربية، لأنه يجمع ثقافات الشعوب العربية من دول مختلفة في عمل واحد، وفقا لبيان.

وأضاف أن المسلسل يضم نخبة من فناني الوطن العربي في مصر وليبيا والسعودية، حيث يشارك فيه من ليبيا عيد سعيد، عبدالسلام الهوارين، وديان عبدالمجيد، وديان أبوشنب، والمطربة آسيا، وعبدالباسط الجارد، ومن مصر مدحت تيخة وحسام داغر ونرمين ماهر وإلهام عبدالبديع وعلاء مرسي وأحمد التهامي وآسيا محمود ونيار محمد ومنير مكرم، ومن السعودية بشير غنيم.

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مسلسل «فندق خمس هموم» تأليف عبدالباسط الجارد، وإخراج حسن السيد.

من كواليس تصوير «فندق خمس هموم» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس تصوير «فندق خمس هموم» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس تصوير «فندق خمس هموم» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس تصوير «فندق خمس هموم» (خاص لـ بوابة الوسط)
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