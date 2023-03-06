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رحيل مؤسس فرقة «لينيرد سكاينيرد» عن 71 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 10:45 صباحا
رحيل مؤسس فرقة «لينيرد سكاينيرد» عن 71 عاما
عازف الغيتار غاري روسينغتون من فرقة لينيرد سكاينيرد خلال حفلة بولاية تكساس الأميركية في 11 مايو 2019 (أ ف ب)
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أعلنت «لينيرد سكاينيرد»، الأحد، وفاة عازف الغيتار غاري روسينغتون (عن 71 عاما)، آخر الأعضاء المؤسسين في لفرقة الروك الأميركية.

واشتُهرت فرقة «لينير سكاينيرد» خصوصا من خلال أغنيتي «سويت هوم ألاباما» و«فري بيرد».

وكتبت الفرقة على فيسبوك «غاري أصبح الآن مع إخوته وعائلته في (سكاينيرد) في الجنة ويعزف الموسيقى جيدا كما كان يفعل دائما»، وفق «فرانس برس».

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لم تحدد فرقة «لينيرد سكاينير» سبب الوفاة. وكان روسينغتون يعاني من مشاكل في القلب، وخضع لعملية جراحية طارئة في العام 2021، وفق ما ذكرت الفرقة في ذلك الوقت.

وشارك روسينغتون المولود العام 1951 في فلوريدا، في تأسيس النسخة الأولى من فرقة «لينيرد سكاينيرد» في العام 1964، مع عازف الدرامز بوب بيرنز وعازف الغيتار لاري جونستروم.

ويُعتبر أداؤه المنفرد على الغيتار في «فري بيرد»، وهي أغنية تقرب مدتها من عشر دقائق، من الأعظم من نوعه في تاريخ موسيقى الروك.

ونجا عازف الغيتار من حوادث خطيرة عدة في سبعينيات القرن الماضي، بما في ذلك حادث سيارة في العام 1976 وتحطم طائرة العام 1977 قتل فيه ثلاثة من أعضاء الفرقة.

عازف الغيتار 
وانفصلت الفرقة بعد وفاة المغني روني فان زانتk وعازف الغيتار والمغني ستيف غاينز والمغني المساعد كاسي غاينز في الحادث. لكن أعيد تشكيلها العام 1987 مع أعضاء جدد، بمن فيهم شقيق فان زانت الأصغر، جوني، في الغناء.

كان روسينغتون العضو الأصلي الوحيد الباقي على قيد الحياة في الفرقة، والتي استمرت في الأداء منذ ذلك الحين ومن المقرر أن تقوم بجولة في يوليو.

و«لينيرد سكاينيرد» هي من فرق موسيقى الروك اليمينية التي صعدت إلى المنصة على هامش المؤتمر الجمهوري للعام 2016، والذي رُشح خلاله دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.

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