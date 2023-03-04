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رحيل الممثل الأميركي توم سايزمور عن 61 عاما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 11:04 صباحا
رحيل الممثل الأميركي توم سايزمور عن 61 عاما
الممثل الأميركي توم سايزمور في كاليفورنيا، 5 مايو 2007 (أ ف ب)
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أعلن مدير أعمال النجم الأميركي توم سايزمور، وفاة الممثل المعروف بدوره في فيلم «سايفينغ بايرت راين»، عن 61 عاما، قائلا إنه رحل «بسلام».

وقال تشارلز لاغو، الجمعة، في بيان «أعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة الممثل توماس إدورد سايزمور (توم سايزمور) بسلام في مستشفى سانت جوزف في بوربانك» بكاليفورنيا، مضيفا أنّ «أخاه بول وأبناءه جايدن وجاغر كانا بجانبه».

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وكان الممثل يعاني تمددا في الأوعية الدموية داخل المخ منذ فبراير، ونُزعت أجهزة الإنعاش عنه الجمعة. وقبل بضعة أيام، خلص الأطباء إلى أنّ أي تدخل طبي لم يعد نافعا في وضعه، حسب لاغو، وفق «فرانس برس».

 مسيرته المهنية
وعمل الممثل خلال مسيرته المهنية مع أسماء بارزة في المجال السينمائي في هوليوود. ومن بين أهم الأدوار التي تولّاها تجسيده شخصية جندي أميركي خلال الحرب العالمية الثانية في فيلم «سايفينغ بايرت راين» (1998) للمخرج ستيفن سبيلبرغ.

ورُشّح هذا العمل لنيل جائزة أوسكار أفضل فيلم. وعاش سايزمور حياة مضطربة، إذ كان مدمنا على المخدرات وسُجن مرات عدة، بينها عقب إدانته بالاعتداء على حبيبته.

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