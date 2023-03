الموت يغيب العازف ستيف ماكي عن 56 عاما

أعلنت فرقة فرقة «بالب» (Pulp) البريطانية، الخميس، وفاة عازف غيتار الباص في فرقة موسيقى البريت بوب هذه في ذروة نجاحها، ستيف ماكي، عن 56 عاما.

ولم تكن «بالب» التي تأسست العام 1978 معروفة على نطاق واسع عندما انضم إليها العام 1989 ماكي المتحدر من مدينة شيفيلد في شمال إنجلترا، وشارك في ألبومات «سيبريشنز» (Separations) و«ديفرنت كلاس» (Different Class) و«هيزنهيرز» (His 'n' Hers) التي أصدرتها الفرقة في أوج تألقها، ومن بين أبرز الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا «كومون بيبول».

ونشرت الفرقة عبر حسابها الرسمي على شبكة إنستغرام تعليقا جاء فيه «توفي هذا الصباح صديقنا وعازف غيتار الباص العزيز جدا ستيف ماكي»، أرفقته بصورة لموسيقي يتسلق أحد جبال الأنديز خلال جولة حفلات في أميركا الجنوبية العام 2012، وفق «فرانس برس».

وأضافت «ستيف كان شخصا يترجم المشاريع واقعا، في حياته ومن أجل الفرقة، ونتمنى أن يكون عاد إلى هذه الجبال للمرحلة التالية من مغامرته».

يكافح بقوة وتصميم

وأوضحت زوجته المصممة كايتي غراند، عبر حساب الراحل على «انستغرام» أنه توفي «بعد ثلاثة أشهر قضاها في المستشفى وهو يكافح بقوة وتصميم».

وبعد مسيرته الفنية مع «بالب» التي يعود آخر ألبوم لها إلى العام 2013، ساعد في إنتاج أعمال لفنانين كـ«فلورنس ذي ماشين» وفرقة «أركايد فاير».

وأعلن قائد «بالب» جارفيس كوكر في الآونة الأخيرة عن جولة جديدة للفرقة خلال الصيف المقبل لإحياء حفلات في عدد من المهرجانات، لكن ستيف ماكي قال يومها إنه لا يعتزم المشاركة فيها، موضحا أنه يريد «مواصلة مشاريع في الموسيقى والسينما والتصوير الفوتوغرافي».