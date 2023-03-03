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رحيل عازف الساكسفون واين شورتر عن 89 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 11:27 صباحا
رحيل عازف الساكسفون واين شورتر عن 89 عاما
واين شورتر في مهرجان للجاز في جنوب شرق فرنسا في 15 يوليو 2011 (أ ف ب)
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أعلنت مديرة أعمال واين شورتر، وفاة عازف الساكسفون الأميركي، الخميس، في لوس أنجليس عن عمر ناهز 89 عاما.

وكان شورتر أحد أبرز ملحني موسيقى الجاز في الولايات المتحدة، على امتداد أكثر من نصف قرن، حسب «فرانس برس».

ولم توضح أليس كينغسلي أي إيضاحات عن سبب وفاة هذا الفنان الأميركي المولود في 25 أغسطس 1933 في نيوارك، قرب نيويورك، والذي طبع طوال أكثر من نصف قرن موسيقى الجاز وأنواعا موسيقية أخرى.

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وكان لشورتر الذي وصفته جريدة «نيويورك تايمز»، في إعلانها وفاته، بأنه موسيقي «مبتكر» و«مقدام» و«غامض»، محطات تعاون مع موسيقيين كبار كمايلز ديفيس وهيربي هانكوك وآرت بلاكي، وبرع في عزف الساكسفون السوبرانو والتينور على السواء، وخصوصا مع فرقة موسيقى الجاز في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته «ويذر ريبورت» (Weather Report).

فرقة «رولينغ ستونز»
وعزف شورتر مع البرازيلي ميلتون ناسيمنتو والمالي ساليف كيتا والكندية جوني ميتشل ،وحتى في مجال الروك مع فرقة «رولينغ ستونز» وكارلوس سانتانا ومع مغنية البوب نورا جونز.

وفي الستينيات، تمكن واين شورتر من فرض نفسه واحدا من أبرز عازفي الساكسفون في موسيقى الجاز في تلك الحقبة التي كان الأشهر خلالها في هذا المجال جون كولتراين وسوني رولينز.

مستر ويرد
وبرز مع شقيقه آلان شورتر (1932-1988) في إيقاع البيبوب، وأطلقا على نفسيهما لقبَي «مستر ويرد» و«دوك ستراينج»، وتميزا بوضعهما نظارات داكنة في ظلمة حانات موسيقى الجاز.

وكان شورتر من آخر عمالقة الساكس، وهي آلة جاز تخصص في العزف عليها منذ الخمسينات بعد تركيزه خلال مرحلة مراهقته على الكلارينيت.

وكان عازف البوق الأميركي وينتون مارساليس أول من علق على وفاة شورتر الذي يكبره بنحو 30 عاما، ملاحظا أنه «كان يحسن كل ما كان يلمسه».

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