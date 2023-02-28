إيداع الفكاهي الفرنسي بيار بالماد الحبس الاحتياطي

القاهرة - بوابة الوسط

قررت محكمة الاستئناف في باريس، الإثنين، إيداع الفكاهي الفرنسي بيار بالماد الحبس الاحتياطي، عقب تسببه في حادث مروري مروع في العاشر من فبراير تحت تأثير تعاطي الكوكايين، على ما أفادت النيابة العامة.

وامتثلت محكمة الاستئناف لطلب النيابة العامة حبس بالماد عقب توجيه تهمة القتل غير العمد له وإلحاق إصابات بعد حادث سير خطر تسبب به عندما كان تحت تأثير الكوكايين، وفق «فرانس برس».

وفي 17 فبراير، اتخذ قاضي تحقيق قرارا بإيداع بالماد رهن الإقامة الجبرية مع وضع سوار إلكتروني داخل مركز لمعالجة المدمنين في أحد المستشفيات.

وطعنت النيابة العامة، الجمعة، بهذا القرار أمام غرفة التحقيق بمحكمة استئناف باريس.

وأفاد أقارب بالماد بأن الفكاهي الفرنسي أصيب، السبت، بجلطة دماغية، مؤكدين بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام عدة.

وأكد مصدر مطلع على القضية أن بالماد نُقل بعد إصابته بالجلطة إلى مستشفى «كرملان- بيسيتر» (جنوب باريس).

- إصابة الفكاهي الفرنسي بيار بالماد بجلطة دماغية

وأثار بالماد عاصفة قضائية وإعلامية منذ أن صدمت السيارة التي كان يقودها بعد تعاطيه الكوكايين ومخدرات مساء العاشر من فبراير الحالي مركبة أخرى كانت تسير في الاتجاه المقابل، على بعد نحو خمسين كيلومترا جنوب باريس.

تناول المخدرات

وتسبب الحادث المروري بإصابات بالغة للركاب الثلاثة في المركبة الثانية، وهم رجل يبلغ 38 عاما وابنه ذو السنوات الست وشقيقة زوجته البالغة 27 عاما والتي كانت حاملا في شهرها السادس، لكنها فقدت جنينها بسبب الحادث.

من جهة أخرى، فُتح تحقيق في حق بالماد للاشتباه بحيازته صورا إباحية لأطفال، بعدما تبلغت أجهزة الشرطة معلومات بهذا الخصوص. ووُجهت تهمة نشر صور إباحية لأطفال وحيازتها لرجل وُضع تحت الرقابة القضائية في إطار هذا التحقيق.

ولم توجّه حتى الساعة أي تهمة لبيار بالماد في هذه القضية. وتم تفتيش منزليه في باريس وسيلي-إن-بيير في جنوب العاصمة. وكان بالماد قد دين مرات عدة بتهمة تناول المخدرات.