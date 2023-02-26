  • Alwasat News
Atwasat

إصابة الفكاهي الفرنسي بيار بالماد بجلطة دماغية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 05:00 مساء
إصابة الفكاهي الفرنسي بيار بالماد بجلطة دماغية
الفكاهي الفرنسي بيار بالماد في باريس، 23 مارس 2006 (أ ف ب)
alwasat radio

أصيب الفكاهي الفرنسي بيار بالماد بجلطة دماغية لدى وجوده في المستشفى، على ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية موضحة أن حياته ليست بخطر.

ولم تشأ محامية الممثل سيلين لاسيك التعليق بعدما اتصلت بها وكالة «فرانس برس».

وذكرت جريدة «لو جورنال دو ديمانش» أن الفنان أصيب بالجلطة «قبيل الساعة 19:00» بالتوقيت المحلي (الساعة 18:00 ت غ) مشيرة إلى أن بالماد البالغ 54 عاما «بكامل وعيه، لكنه واهن جدا».

وبيار بالماد موضوع في الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني بقسم معالجة الإدمان في مستشفى بول بروس في المنطقة الباريسية منذ أن وجهت إليه تهمة «القتل غير العمد وإلحاق إصابات» بعد حادث سير خطر تسبب به عندما كان تحت تأثير الكوكايين في العاشر من فبراير.

ونقل بعد إصابته بالجلطة إلى مستشفى كرملين- بيسيتر بضواحي باريس على ما ذكرت جريدتا «لوباريزيان» و«لو جورنال دو ديمانش».

- تأزم موقف الفكاهي الفرنسي المتهم بحيازة مواد إباحية لأطفال

- توجيه تهمة القتل غير العمد للفكاهي بيار بالماد

وكانت النيابة العامة في مولان قرب باريس، التي طلبت توقيفه موقتا، قد استأنفت قرار وضعه في الإقامة الجبرية. وبعد جلسة مغلقة، الجمعة، في غياب الفكاهي، أعلنت محكمة باريس الاستئنافية أنها ستصدر قرارها، الإثنين.

صور إباحية
وأثار بالماد عاصفة قضائية وإعلامية منذ صدمت السيارة التي كان يقودها بعد تعاطيه الكوكايين ومخدرات مساء العاشر من فبراير الحالي مركبة أخرى كانت تسير في الاتجاه المقابل، على بعد حوالى خمسين كيلومترا جنوب باريس.

وتسببت الحادثة بإصابات بالغة للركاب الثلاثة في المركبة الثانية، وهم رجل يبلغ 38 عاما وابنه ذو السنوات الست وشقيقة زوجته البالغة 27 عاما والتي كانت حاملا في شهرها السادس لكنها فقدت جنينها بسبب الحادث.

وفتح تحقيق في حقه للاشتباه بحيازته صورا إباحية لأطفال بعدما تبلغت أجهزة الشرطة معلومات بهذا الخصوص. ووجهت تهمة نشر صور إباحية لأطفال وحيازتها لرجل وضع تحت الرقابة القضائية في إطار هذا التحقيق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»
اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية

اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية
المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه

المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه
شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا

شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا
الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر

الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر
شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي

شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي
شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»

شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»
«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟

«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟
برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز

برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)
إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين المتوسط والأحمر

إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين ...
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم
«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن
دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة

دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات

عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي

النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الفضاء والألوان في افتتاح رواق بوسيدون والميدان
الفضاء والألوان في افتتاح رواق بوسيدون والميدان
شاهد فيديو كليب علي لوكا الجديد «جربيني»
شاهد فيديو كليب علي لوكا الجديد «جربيني»
طابع بريدي أوكراني يمثل جدارية لبانكسي
طابع بريدي أوكراني يمثل جدارية لبانكسي
إطلاق الصور الأولى من كواليس «أسيل» تمهيدا لعرضه
إطلاق الصور الأولى من كواليس «أسيل» تمهيدا لعرضه
الفيلم اليمني «المرهقون» يفوز بجائزة منظمة العفو الدولية في «برلين»
الفيلم اليمني «المرهقون» يفوز بجائزة منظمة العفو الدولية في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير......
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز...
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو...
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت......
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما...
المزيد
«تحضيرية» بنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية تناقش برنامج الاحتفالية
«تحضيرية» بنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية تناقش برنامج ......
إصابة الفكاهي الفرنسي بيار بالماد بجلطة دماغية
إصابة الفكاهي الفرنسي بيار بالماد بجلطة دماغية...
«إفريثينغ إفريوير آل آت وانس» ينال جائزة نقابة المنتجين
«إفريثينغ إفريوير آل آت وانس» ينال جائزة نقابة المنتجين...
الفيلم اليمني «المرهقون» يفوز بجائزة منظمة العفو الدولية في «برلين»
الفيلم اليمني «المرهقون» يفوز بجائزة منظمة العفو الدولية في ......
إطلاق الصور الأولى من كواليس «أسيل» تمهيدا لعرضه
إطلاق الصور الأولى من كواليس «أسيل» تمهيدا لعرضه...
المزيد