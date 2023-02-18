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توجيه تهمة القتل غير العمد اتهام للفكاهي بيار بالماد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 02:47 مساء
توجيه تهمة القتل غير العمد اتهام للفكاهي بيار بالماد
الفكاهي الفرنسي بيار بالماد في باريس في 23 مارس 2006 (أ ف ب)
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كشف مصدر قضائي توجيه تهمة القتل غير العمد إلى الفكاهي الفرنسي بيار بالماد، الجمعة، وأودع رهن الإقامة الجبرية داخل مستشفى، وذلك بعد تسببه بحادث مروري مروع تحت تأثير تعاطي الكوكايين.

وتعتزم النيابة العامة في مولان قرب باريس، التي طلبت توقيفه موقتا، الطعن بهذا القرار الذي اتخذه قاضي تحقيق، بإيداع بالماد (54 عاما) رهن الإقامة الجبرية مع وضع سوار إلكتروني داخل مركز لمعالجة المدمنين في أحد المستشفيات، وفق «فرانس برس».

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ومساء العاشر من فبراير، صدمت سيارة كان يقودها بيار بالماد مركبة أخرى كانت تسير في الاتجاه المقابل، على بعد حوالى خمسين كيلومترا جنوبي باريس.

وأظهرت تحاليل مخبرية أن بالماد كان تحت تأثير الكوكايين عند حصول الحادثة.

وتسببت الحادثة بإصابات بالغة للركاب الثلاثة في المركبة الثانية، وهم رجل (38 عاما) وابنه ذو السنوات الست وشقيقة زوجته  27 عاما) والتي كانت حاملا في شهرها السابع لكنّها فقدت جنينها بسبب الحادث.

وكان الرجل وابنه لا يزالان في المستشفى، الجمعة، في غرفة الإنعاش بحالة حرجة، وفق المدعي العام في مولان. كما تعرّض الفكاهي بيار بالماد إلى إصابة بالغة في هذه الحادثة.

الكوكايين ومخدرات صناعية 
وقال مدعي عام مولان جان ميشال بورليس إن بالماد «أقر بأنه تعاطى الكوكايين ومخدرات صناعية قبل قيادة السيارة»، لكنه أشار إلى أنه «لا يتذكر شيئا محددا من ظروف الحادثة».

ومُنح رجلان، هما مغربي في سن 33 عاما وفرنسي يبلغ 34 عاما، كانا برفقة الفنان في السيارة وهربا من موقع الحادثة قبل وصول فرق الإغاثة، صفة الشاهد المساعد بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حال الخطر. وأشار المدعي العام إلى أنهما «كانا قد تناولا أيضا مواد مخدرة».

وكان بيار بالماد، المعروف على نطاق واسع في فرنسا، قد دين مرات عدة بتهمة تناول المخدرات. ووفق شقيقته إيلين بالماد، فإن الفنان يشعر «بالعار» بعد الحادثة ويبدي استعدادا لتحمل «تبعات أفعاله».

وتتسبب المخدرات بحوالى 20% من الوفيات في الحوادث المرورية في فرنسا كل عام.

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