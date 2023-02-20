تأزم موقف الفكاهي الفرنسي المتهم بحيازة مواد إباحية لأطفال

القاهرة - بوابة الوسط

تفاقم المأزق القضائي للفكاهي الفرنسي بيار بالماد إذ فُتح تحقيق في حيازته صورا إباحية لأطفال بعدما كانت وُجهت إليه تهمة القتل غير العمد لتسبُبه بحادث مروري مروع تحت تأثير تعاطي الكوكايين.

وأوضحت النيابة العامة في باريس، الأحد، أن هذا التحقيق فُتح السبت بعد بلاغ تلقته الشرطة، ولم تشأ وكيلة بالماد المحامية سيلين لاسيك التعليق على الموضوع، وفق «فرانس برس».

- توجيه تهمة القتل غير العمد للفكاهي بيار بالماد

وأفادت محطة «بي إف إم تي في» التلفزيونية بأن رجلا «اتصل بالشرطة وابلغها أن بحوزته مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تُظهر أن بيار بالماد يمتلك صورا إباحية لأطفال». وأضافت أن المحققين سيستمعون تاليا إلى إفادة صاحب البلاغ «للتحقق من صحة اتهاماته».

وأثار بالماد عاصفة قضائية وإعلامية منذ صدمت السيارة التي كان يقودها بعد تعاطيه الكوكايين ومخدرات مركبة مساء العاشر من فبراير الحالي مركبة أخرى كانت تسير في الاتجاه المقابل، على بعد حوالى خمسين كيلومترا جنوب باريس.

وتسببت الحادثة بإصابات بالغة للركاب الثلاثة في المركبة الثانية، وهم رجل (38 عاما) وابنه ذو السنوات الست وشقيقة زوجته (27 عاما) والتي كانت حاملا في شهرها السادس لكنها فقدت جنينها بسبب الحادث.

وكان بالماد (54 عاما) الذين دين مرات عدة بتهمة تناول المخدرات مَثل أمام قاضية الجمعة، وقد وُجهت إليه تهمة القتل غير العمد وإلحاق إصابات.

رهن الإقامة الجبرية

وأفلت الممثل موقتاُ على الأقل من السجن، إذ أودِع رهن الإقامة الجبرية مع وضع سوار إلكتروني داخل مركز لمعالجة المدمنين في أحد المستشفيات. وتقدمت النيابة العامة في مولان قرب باريس، التي طلبت توقيفه موقتا، بطعن بهذا القرار.

ومُنح رجلان، هما مغربي في سن 33 عاما وفرنسي (34 عاما)، كانا برفقة الفنان في السيارة وهربا من موقع الحادثة قبل وصول فرق الإغاثة، صفة الشاهد المساعد بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حال الخطر.

ولم يدل بالماد بأي تصريحات علنية منذ الحادث، لكن شقيقته إيلين بالماد نقلت عنه شعوره «بالعار» حيال «هول ما حصل وما تسبب به»، واستعداده لتحمل «تبعات أفعاله».