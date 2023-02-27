صدمة لمحبي مسلسل «ساكسيشن»

القاهرة - بوابة الوسط

سيكون الموسم الرابع من مسلسل «ساكسيشن» (Succession) هو الأخير، في هذه السلسلة التي تعرض على منصة «إتش بي أو».

وأوضح كاتب السيناريو والمنتج، جيسي ارمسترونغ، في حديث صحفي لمجلة «نيويوركر» إنه لم يكن يوما يتوقع أن المسلسل «سيدوم إلى ما لا نهاية». وقال: «كانت النهاية حاضرة دوما في ذهني».

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وأضاف «اجتمعت مع كتّاب السيناريو الآخرين قبل أن نشرع في كتابة الموسم الرابع في نوفمبر أو ديسمبر 2021 وقلت: اسمعوا، أعتقد أنه يجب أن يكون الأخير. ولكن ما رأيكم؟ (...) وتعزز قرار إنهاء (المسلسل) خلال الكتابة»، وفق «فرانس برس».

قصة عائلة نافذة

ويتناول «ساكسيشن»، الذي تنتجه «إتش بي أو» وقوبل بإقبال جماهيري واسع وبإشادات نقدية، قصة عائلة نافذة تمزقها الخلافات والنزاعات الهادفة إلى السيطرة على إمبراطورية إعلامية (تشبه إلى حد كبير إمبراطورية الملياردير روبرت موردوك). وعُرضت الحلقة الأولى من العمل العام 2018.

وحصد «ساكسيشن» عددا كبيرا من الجوائز، أبرزها نيله في جوائز «إيمي» المعادلة للأوسكار تلفزيونيا لقب أفضل مسلسل درامي العام 2022.