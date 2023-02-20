  • Alwasat News
Atwasat

فيلم «آنت-مان» يتصدر شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 03:58 مساء
فيلم «آنت-مان» يتصدر شباك التذاكر
الممثل بول راد مع زوجته في 6 فبراير 2023 في لوس أنجليس (أ ف ب)
alwasat radio

كشفت التقديرات الأولية لشركة «إكزبيتر ريليشنز» تحقيق فيلم «آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا» من إنتاج «ديزني» بداية قوية على شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا.

وبلغت إيرادات «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» في عطلة الأسبوع الأولى بعد بدء عروضه 118 مليون دولار، وفق «فرانس برس».

- «آنت-مان أند ذا واسب» يتصدر إيرادات السينما بأميركا الشمالية

وفاقت مداخيل هذا الجزء الثالث من سلسلة البطل الخارق «آنت-مان» التوقعات، ومن المفترض أن يكون هذا الإنتاج من استديوهات «مارفل» واحدا من الأعلى دخلا على الإطلاق في الولايات المتحدة في عطلة أسبوع طويلة امتدت أربعة أيام لمناسبة «يوم الرؤساء» الأميركيين.

واعتبر المحلل في شركة «فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش» ديفيد أ. غروس أنها «انطلاقة ممتازة وفق معايير الإثارة الخاصة» بعالم «مارفل»، رغم الانتقادات والإقبال «المنخفض بشكل غير طبيعي».

وتمكن الفيلم الذي يؤدي دور الرجل النملة فيه الممثل بول راد وإلى جانبه الممثلة إيفانجيلين ليلي من سحق منافسيه.

أفاتار في المركز الثاني
وبقي «أفاتار: ذي واي أوف ووتر» في المركز الثاني محققا 7.5 ملايين دولار، علما أن مجمل إيرادات هذا الفيلم من «توينتيث سنتشوري» في كل أنحاء العالم بلغ حتى الآن حوالى 2.24 مليار دولار.

وتقدم فيلم «بوس إن بوتس: ذي لاست ويش» للأطفال من سلسلة «شريك» إلى المرتبة الثالثة، إذ بلغت مداخيله 7.4 ملايين دولار، بعد تسعة أسابيع على بدء عروضه.

وحل رابعا في الترتيب الجزء الجديد من فيلم الرقص «ماجيك مايك» للمخرج ستيفن سودربرغ. ووصلت إلى 5.8 ملايين دولار إيرادات «ماجيك مايكس لاست دانس» الذي يؤدي فيه الممثل تشانينغ تايتُم دور راقص تعر متقاعد.

وجاء فيلم الإثارة «نوك آت ذي كابين» من «يونيفرسال» في المركز الخامس مع 4.6 ملايين دولار.

الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى:
6. «80 فور برايدي» (4.3 ملايين دولار)
7. «تيتانيك» (2.7 مليون دولار)
8. «»مارلو» (2.2 مليون دولار)
9. «ميسينغ» (مليونا دولار).
10.«إيه مان كالد أوتو» (1.9 مليون دولار).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس

بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع

الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع
«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023

«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023
شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا

شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري

«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس

ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس
«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة

«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة
أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي البطل (صور)

أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي ...
وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية

وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
عقيلة صالح: الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي

عقيلة صالح: الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي
كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا

كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس ...
فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)

فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)
«17 فبراير» في تقرير لـ«بي بي سي»: 12 عاما من المراحل الانتقالية التي لم تنته

«17 فبراير» في تقرير لـ«بي بي سي»: 12 عاما من المراحل الانتقالية التي لم تنته
«أمن طبرق»: ضبط أسلحة نوعية وخطيرة قبل تهريبها لمصر

«أمن طبرق»: ضبط أسلحة نوعية وخطيرة قبل تهريبها لمصر
«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!

«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بافتا» البريطانية: 7 جوائز لـ«آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت»
«بافتا» البريطانية: 7 جوائز لـ«آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت»
جائزة نقابة المخرجين الأميركيين تذهب إلى كوان وشينرت
جائزة نقابة المخرجين الأميركيين تذهب إلى كوان وشينرت
«الإسكندرية للفيلم القصير»: صناع الأعمال المشاركة يروون حكايات من الكواليس
«الإسكندرية للفيلم القصير»: صناع الأعمال المشاركة يروون حكايات من...
«الإسكندرية للفيلم القصير» يحتفي بمهندس ديكورات «السادات» و«حليم»
«الإسكندرية للفيلم القصير» يحتفي بمهندس ديكورات «السادات» و«حليم»
الموت يغيب مبتكر سلسلة «كابتن هارلوك» المصورة
الموت يغيب مبتكر سلسلة «كابتن هارلوك» المصورة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير......
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير ......
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز
غضب أوكراني من مواقف لمؤسس «بينك فلويد» روجر ووترز...
ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده
ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده...
تازر يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»
تازر يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»...
المزيد
فيلم «آنت-مان» يتصدر شباك التذاكر
فيلم «آنت-مان» يتصدر شباك التذاكر...
حضور جماهيري كبير في ثالث أيام «الإسكندرية للفيلم القصير»
حضور جماهيري كبير في ثالث أيام «الإسكندرية للفيلم القصير»...
تأزم موقف الفكاهي الفرنسي المتهم بحيازة مواد إباحية لأطفال
تأزم موقف الفكاهي الفرنسي المتهم بحيازة مواد إباحية لأطفال...
الموت يغيب مبتكر سلسلة «كابتن هارلوك» المصورة
الموت يغيب مبتكر سلسلة «كابتن هارلوك» المصورة...
«الإسكندرية للفيلم القصير» يحتفي بمهندس ديكورات «السادات» و«حليم»
«الإسكندرية للفيلم القصير» يحتفي بمهندس ديكورات «السادات» ......
المزيد