«الإسكندرية للفيلم القصير».. سماء إبراهيم: شقيقي الراحل كان له تأثير كبير في مسيرتي الفنية

القاهرة - بوابة الوسط

قابلت الفنانة المصرية سماء إبراهيم الجمهور، الجمعة، في ندوة خاصة على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المستمرة في الفترة من 16 حتى 22 فبراير.

وقالت سماء، خلال ندوة تكريمها ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، إن الأفلام القصيرة هي التي تدعمها وتضيف لها وليس العكس.

وأوضحت الفنانة المصرية أن صناع الفيلم يكون لديهم وجهة نظر فنية وتقنية خارج التوقعات، ومجرد المشاركة بمثل هذه الأعمال تكون إضافة للفنان للتعرف على فكر جديد.

وأشارت إلى أن مشاركتها في الأفلام القصيرة شكلت فارقا كبيرا في حياتها، موضحة «وأشكر كل من يجتهد خارج الصندوق».

- افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وتحدثت سماء إبراهيم عن شقيقها أيمن الخياط، الممثل الراحل الذي أثر كثيرا في حياتها وكانت تزوره في المسرح وهي في سن صغيرة، موضحة «إرث أخي الراحل أيمن الخياط هو الخطوة التي دفعتني لحبي للفن».

واستطردت قائلة «أول عرض بانتومايم قدمته عام ١٩٨٦، وكان العمل معني عن أن الآلة قد تسيطر على الإنسان البشري إذا استخدمها من دون وعي»، موضحة «وأسست أنا وأخي الراحل أيمن الخياط وأسرتي فرقة مسرحية ونعافر حتى اليوم لكي تكون لنا فرقة مسرحية».

أول فيلم قصير

وكشفت أنه في عام ٢٠٠٠ قدمت أول تجربة فيلم قصير لها مع المخرج أكرم فريد بعنوان ٣ ورقات، مشيرة إلى أن أكثر عمل أثر فيها نفسيا كان الفيلم القصير «زوار الشمس».

وتحدثت الفنانة المصرية عن الأفلام القصيرة، قائلة إنها تنتج بأعداد كبيرة منذ سنوات، ومعهد السينما لديه كم وكيف من الأعمال تحمل تجارب ومحاولات مهمة جدا.

سماء إبراهيم

وأشادت سماء إبراهيم بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، ومنحه فرصة لصناع هذه الأعمال للعرض، مشيرة إلى أن تحقيق الربح المادي سيحدث بالتدريج، ولكن الأهم هو تحقيق الربح الثقافي المرتبط بالوعي ومرهون بتوصيلها لفئة أكبر من الجمهور.

وخلال الندوة قال المخرج موني محمود المدير الفني للمهرجان، الذي أدار الندوة، إنهم يتباحثون حاليا لعقد بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لعرض الأفلام القصيرة في المدارس، وتشجيع الطلاب على صناعة الأفلام باستخدام هواتفهم أيضا.

الفنانة المصرية سماء إبراهيم تلتقي الجمهور في ندوة على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)

الفنانة المصرية سماء إبراهيم تلتقي الجمهور في ندوة على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)