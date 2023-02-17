افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش

شهدت دار أوبرا الإسكندرية، مساء الخميس، حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بحضور نخبة من نجوم الفن ووسائل الإعلام وجمهور السينما.

وحضر الحفل الفنان رمزي العدل والمنتج محمد العدل، ودكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة المصرية، والمخرجة نجوى نجار، والمخرج عمر عبدالعزيز، والممثلة رشا مهدي، وسامية أسعد، والمنتجين صفي الدين محمود ومعتز عبدالوهاب.

- تفاصيل لجان تحكيم مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»

بدأ الحدث الفني الكبير بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم وجهت مقدمة الحفل شكر خاص إلى السفارة الهندية بالقاهرة لتقديمها الفقرة الفنية بالحفل، على مسرح سيد درويش.

ثم افتتح رئيس المهرجان المخرج محمد محمود الفعاليات بكلمة رحب فيها بجمهور الإسكندرية في الدورة التاسعة، قائلا إن المهرجان بدأ بطموح العام ٢٠١٥ حتى وصل لما هو عليه اليوم يستضيف ويعرض ٧٠ فيلما من ٤٦ دولة حول العالم.

وأوضح محمود أنه على مدار السنوات الماضية، عقدت شراكات مع مؤسسات ومهرجانات دولية تستهدف استقطاب أفلام مهمة، وعقدت شراكة مع مهرجانات دولية منها في إسبانيا وأميركا، للاستفادة من تجاربهم.

كما وجه رئيس المهرجان شكرا لوزيرة الثقافة المصرية، نيفين الكيلاني، على دعمها للمهرجان، وهيئة تنشيط السياحة ودار أوبرا الإسكندرية لاستضافة الافتتاح والختام.

رئيس شرف المهرجان

وحرص المنتج السينمائي محمد العدل رئيس شرف المهرجان، على توجيه كلمة في حفل الافتتاح، قال فيها: «أنا كل سنة بقف في المكان ده ويكون فخور وسعيد بما حققه الشباب القائمين عليه اللي كل سنة بيبهروني عن اللي قبلها حتى وصلنا للدورة التاسعة».

واستطرد العدل «بشكر كل الرعاة والداعمين وأتمنى أن يدعمه كل من يستطيع»، موضحا «من ٩ سنين جاء إلى مكتبي مجموعة شباب صغيرين وقالولي عاوزين نعمل مهرجان للأفلام القصيرة، ودعمتهم على قد ما أقدر، والمهرجان ده الوحيد اللي بيعملوه وبيحضروه أبناء محافظتهم».

كلمة وزيرة الثقافة

وصعد الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، لإلقاء كلمة نيابة عن الوزيرة التي اعتذرت عن الحضور لظروف العمل.

وقال الدكتور خالد عبدالجليل في كلمته «دكتور محمد العدل والمخرج عمر عبدالعزيز ورئيس المهرجان والسادة الضيوف أنقل إليكم تحية تقدير واحترام من معالي وزير الثقافة نيفين الكيلاني التي منعتها ظروف العمل من الحضور ولكن كل الدعم

لرحلة مجموعة من الشباب من عشاق السينما، رحلة مليئة بالشغف والحلم والإرادة التي أوصلتنا إلى رحاب الدورة التاسعة».

واستطرد مستشار وزير الثقافة قائلا «المهرجان كان ولا يزال الوحيد الذي يقدمه المجتمع المدني ويسير على الطريق الصحيح منذ انطلاقه ومن يتابع الحضور والأفلام يعرف أنه مهرجان ناجح، وهذه الدورة علامة على أن هؤلاء الشباب أصابوا الهدف».

كلمة مدير المهرجان

فيما قال مدير المهرجان محمد سعدون، في كلمته إنه على مدار تسع سنوات من السعي وراء حلم السينما ومشاهدة الأفلام زادت قيمة المهرجان وبريق النجوم والأعمال المشاركة به، موجها الشكر لكل من يدعم المهرجان في الإسكندرية.

واستعرض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عددا من الفيديوهات حول الأفلام المشاركة في مسابقاته المختلفة.

كما وجهت تحية إلى أعضاء لجان التحكيم للمسابقتين العربية والطلبة، وأعضاء لجنة التحكيم للمسابقة الدولية.

وقدم المنتج السينمائي المصري صفي الدين محمود، ومهندس الديكور أنسي أبوسيف، درع هيباتيا الذهبي لمنفذ الملابس السينمائي رفعت عبدالحكيم تقديرا على مساهماته الكبيرة في دعم صناع السينما المصرية بشكل عام و الأفلام القصيرة بشكل خاص.

لحظات مهمة

وحرص المنتج محمد العدل على الانضمام إلى المنصة لتكريم رفعت عبدالحكيم قائلا «كان لازم أقتحم اللحظة دي، أنا أعرف رفعت عبدالحكيم من سنة ٢٠٠١، لما كنت بعمل فيلم أصحاب ولا بيزنس وكان المسؤول عن الملابس الحاجة هدى والدته، وإحدى الممثلات قررت في نص الفيلم إنها تعتزل وأنا معرفتش، لكنها أقنعتها إن دي فلوس ناس وخراب بيوت وخلتها تكمل الفيلم».

فيما حرص مهندس الديكور أنسي أبوسيف على إلقاء كلمة بهذه المناسبة قائلا «بما إننا في مهرجان للأفلام القصيرة ده أمر واعد وبيدينا أمل في سينما الشباب.. في جنود مش باينين من غيرهم مش هيبقى في فيلم.. والمطبخ هو اللي بيدي قيمة للعمل ومنها الملابس .. الشخصية بتبان من ملابسها والنجوم عارفين يعني إيه أهمية إن الممثل يلبس الشخصية بتاعته وده وراه جنود منهم رفعت عبدالحكيم».

وشكر رفعت عبدالحكيم الجميع والمهرجان على تكريمه، موجها الشكر والتقدير لعدد من الشخصيات التي منحته مساحة للعمل في المجال السينمائي وتحقيق النجاح وأبرزهم مصممة الملابس ناهد نصر الله وريم العدل.

دموع سماء إبراهيم

وتسلمت الممثلة المصرية سماء إبراهيم، درع هيباتيا الذهبي تكريما لعطائها المستمر على مدار مشوارها الفني ودعمها للأفلام القصيرة.

ولم تتمكن سماء إبراهيم من حبس دموعها لحظة تسلم التكريم من المنتج محمد العدل، وقالت إنها وقفت على مسرح سيد درويش منذ صغرها لمشاهدة شقيقها الراحل، الذي كان يمثل على المسرح نفسه في أواخر السبعينيات.

ووجهت سماء إبراهيم الشكر لأسرتها ووالدتها وشقيقتها وقالت إن الأسرة هي الداعم الأول دائما، معبرة عن سعادتها بتكريمها في محافظتها الإسكندرية ووجهت الشكر لكل من يصنع الفن لأنه حياة.

واختتمت فعاليات حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بعرض الفيلم الأسترالي «سمك القرش shark».

وتدور أحداث فيلم «القرش» حول صوفي، وهي امرأة تحب المقالب هي وزوجها جاك، لكن للأسف سعي الزوجين للتفوق على بعضهما البعض أدى إلى أفظع كارثة على الإطلاق.

فيلم «القرش»

فيلم افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، من إخراج ناش إدجيرتون وبطولة روز بيرن ومدته ١٥ دقيقة، وسبق عرضه في عدة مهرجانات أهمها تورنتو السينمائي الدولي ومهرجان معهد الفيلم الأميركي ومهرجان أتلانتا السينمائي وغيرها، ويعرض في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في عرضه الأول في أفريقيا والشرق الأوسط.

تقام عروض أفلام المهرجان في سينما مترو بوسط البلد خلال الفترة من ١٦ إلى ٢١ فبراير، وجميع العروض مجانية ومفتوحة للجمهور طوال فترة المهرجان.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية والدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.

الممثلة سماء إبراهيم، في حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)

المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)

حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (خاص لـ بوابة الوسط)