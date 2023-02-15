تفاصيل لجان تحكيم مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» أسماء لجان تحكيم مسابقات الدورة التاسعة المقررة إقامتها خلال الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، وهيئة تنشيط السياحة، ووزارة الشباب والرياضة.

وحول اختيار أعضاء لجان التحكيم للدورة التاسعة، قال محمد محمود، رئيس المهرجان: «إضافة إلى انتقاء مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية المبتكرة، حرص مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على دعوة مجموعة منتقاة من صناع السينما لتشكيل لجان التحكيم»، وفقا لبيان.

وتضم لجنة التحكيم الدولية، كلا من المخرجة المصرية ساندرا نشأت، والمخرجة والمنتجة المغربية مليكة ماء العينين، والناقد الإيطالي ماسيمو ليتشي، ومنسقة المناظر ومديرة التسويق السينمائي بجنوب أفريقيا وكندا فالما فاف، والمونتيرة والممثلة المصرية دعاء عريقات.

وتمنح اللجة جائزة مالية 500 دولار لأفضل فيلم في المسابقات الدولية الثلاث «الروائية والوثائقية والتحريك»، برعاية الدكتور يوسف العميري، رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية، ورئيس مجلس إدارة جمعية خليجيون في حب مصر.

أما لجنة التحكيم الثانية، فتختص بأفلام مسابقتي الفيلم العربي، ومسابقة أفلام الطلبة، وتضم كلا من الممثلة المصرية سامية أسعد، والمخرج التونسي يونس بن حجرية، والناقد الموسيقي المصري د. وليد شوشو، والإعلامية المصرية رجاء الغمراوي، والمنتج والإعلامي السعودي خالد المجرشي.

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وتتشكل لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين من زين العابدين خيري، ومحمد كمال، وضحى الورداني، وتمنح جائزة سمير فريد، بالإضافة إلى جائزة شريف حتاتة المقدمة من أرملته الناقدة أمل الجمل، وهي جائزة مالية 10 آلاف جنيه تمنح لأفضل فيلم مصري.

لجنة تحكيم مسابقتي الفيلم العربي والطلبة (خاص لـ بوابة الوسط)