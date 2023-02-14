تعرف إلى ندوات «الإسكندرية للفيلم القصير»

القاهرة - بوابة الوسط

يقدم المخرج المصري محمد ياسين ندوة خاصة ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»، التي تقام في الفترة من 16 إلى 22 فبراير الجاري.

يتحدث ياسين في ندوته حول كيفية تحضير المخرج لفيلمه قبل التصوير، وآليات التنسيق مع جميع الأقسام الرئيسية، منها التصوير، والديكور، والموسيقى، والملابس، وغيرها، ويتطرق أيضا إلي كيفية قراءة السيناريو، وتوجيه الممثلين قبل التصوير، وفقا لبيان.

كما سيقام على هامش فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان «الإسكندرية السينمائي»، ماستر كلاس لمهندس الديكور أنسي أبوسيف عن كيفية توظيف الديكور دراميا.

ويتعاون المهرجان مع ملتقي «ميدفست إيجيبت»، لإقامة ندوة وعرض أفلام تتحدث عن علاقة الصحة بالأفلام، بحضور الفنان مينا النجار، مؤسس الملتقى، وتدير الندوة الدكتورة جيداء مكي، أستاذ أمراض المخ والأعصاب واستشاري طب النوم بكلية الطب جامعة «الإسكندرية»، بحضور صناع الأفلام والكتاب.

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كما تقام أيضا ورشتان مهمتان بالنسبة إلى صناع الأفلام بالإسكندرية الكبار والصغار، الأولى استكمالية للمخرج خالد الحجر بعشرة طلاب ممن تعلموا السنة الماضية، والعمل معهم علي مشاريع أفلام قصيرة لا تتعدى الـ5 دقائق.

أما الورشة الثانية فمخصصة للأطفال الذين لا تتعدى سنهم الـ14عاما، وهي حول كيفية التعبير وصنع فيلم قصير لا يتعدى الـ5 دقائق باستخدام الهاتف.