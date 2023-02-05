8 أفلام وثائقية تتنافس على جوائز «الإسكندرية للفيلم القصير»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت إدارة مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» قائمة الأفلام المشاركة ضمن مسابقة الفيلم الوثائقي، إذ ضمت 8 أعمال، معظمها يعرض للمرة الأولى عالميًا، وفي الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتضم قائمة الأفلام التي تعرض لأول مرة عالميًا، المصري «أعوان الخير» للمخرجة فرح محمد، «ما نتركه خلفنا» للمخرجة الهولندية لويزا، والسويسري «رحلة جوية على عربة بأجنحة» للمخرج نوا روكيه، والفيلم اليوناني «مساكنة» للمخرجة ورا ماراجوداكي.

كما تضم القائمة أفلام، «اختفاء بيل موراي في برلينالة» (صربيا) للمخرجة آنا تركوليا، «أوبرا الشارع» (إندونيسيا) للمخرج أريان أوندردنويجنجارد، «علمان» (قيرغستان) للمخرج إيلجيز شرنياز تورسونبيك أولو، «إلى جدو، مع حبي» (لبنان) للمخرجة يارا ماتيلدا ملكي.

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تتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية.

لقطة من فيلم «أوبرا الشارع» (خاص لـ بوابة الوسط)

لقطة من فيلم «مساكنة» (خاص لـ بوابة الوسط)