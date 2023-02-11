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«مقتل هالينا هاتشنز»: بالدوين يتّهم المدّعين العامين بارتكاب «خطأ قانوني»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 10:54 صباحا
«مقتل هالينا هاتشنز»: بالدوين يتّهم المدّعين العامين بارتكاب «خطأ قانوني»
صورة وزعتها شرطة مقاطعة سانتا في للممثل أليك بالدوين خلال تصوير فيلم «راست» في 21 أكتوبر 2021 في ولاية نيو مكسيكو الأميركية (أ ف ب)
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في قضية مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشنز ، اتهم الممثل الأميركي أليك بالدوين، الجمعة، المدّعين العامين بارتكاب «خطأ قانوني أساسي».

وكان المدعون العامون وجهوا إلى بالدوين تهمة القتل غير العمد في قضية مقتل مسؤولة في فيلم «راست» العام 2021 بطلقة عرضية من مسدس كان يستخدمه خلال التصوير، حسب «فرانس برس».

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وحصلت الحادثة في 21 أكتوبر 2021، في موقع تصوير «راست» داخل مزرعة في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوي طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابت مديرة التصوير هالينا هاتشنز (42 عاما) أدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح.

صدمة كبيرة في هوليوود
وأحدث هذا الحادث صدمة كبيرة في هوليوود، وكان له وقع قوي جدا داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأدى إلى تصاعد الدعوات المطالبة بمنع وجود أي أسلحة نارية في مواقع التصوير.

ووجه القضاء الجزائي في ولاية نيو مكسيكو أخيرا إلى بالدوين تهمة القتل غير العمد في القضية، وقد تصل عقوبتها إلى السَجن 18 شهرا، وكذلك حال المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد.

ويواجه بالدوين كذلك عقوبة بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات في حال إدانته بما يُسمّى «ظروف مشددة» مرتبطة باستخدامه السلاح.

الظروف المشددة
إلا أن وكلاء الدفاع عنه اعتبروا في وثيقة قضائية مؤرخة بتاريخ الجمعة، أن تهمة «الظروف المشددة» لم تكن مذكورة في قانون نيو مكسيكو وقت تسجيل الحادثة، وينبغي تاليا إسقاطها.

وأوضح محامو غوتيريز ريد أنّهم سيتقدمون بطلب مشابه قريبا، على ما ذكرت مجلة «فرايتي». ومن المقرر عقد جلسة استماع لكليهما في 24 فبراير.

ويواجه بالدوين أيضا دعوى مدنية رفعها عليه والدا الضحية الأوكرانيان وشقيقتها، على ما أعلنت محامية العائلة، الخميس.

ودأب الممثل الذي حظي بشهرة كبيرة بعد مشاركته في مسلسل «30 روك»، على التأكيد أنه لم يكن يعلم أن المسدس محشو بذخيرة حقيقية، إذ قيل له إنه آمن. وأكد بالدوين باستمرار أنه لم يضغط على الزناد، وهو ما يشكك فيه خبراء كثيرون.

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