عائلة قتيلة «راست» تقاضي بالدوين مدنيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت محامية عائلة هالينا هاتشنز، الخميس، أن والدي الضحية الأوكرانيين وشقيقتها سيرفعون دعوى مدنية على الممثل الأميركي أليك بالدوين، الذي تسببت طلقة عرضية من مسدس كان يستخدمه خلال تصوير فيلم الوسترن «راست» العام 2021 بمقتلها.

وحصلت الحادثة في 21 أكتوبر 2021، في موقع تصوير «راست» داخل مزرعة في سانتا في بولاية نيو مكسيكو الأميركية، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوي طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابت مديرة التصوير ( 42 عاما) هالينا هاتشنز أدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح، وفق «فرانس برس».

- اتهام أليك بالدوين بالقتل غير العمد في قضية «راست»

وأحدث هذا الحادث صدمة كبيرة في هوليوود، وكان له وقع قوي جدا داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأدى إلى تصاعد المطالبات بمنع وجود أي أسلحة نارية في مواقع التصوير، التي يُحظر أصلا في المبدأ وجود ذخيرة حية فيها.

ووجه القضاء الجزائي في ولاية نيو مكسيكو أخيرا إلى بالدوين تهمة القتل غير العمد في القضية، وقد تصل عقوبته عنها إلى السَجن في حال إدانته بتهمة «الإهمال»، وكذلك حال المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد.

العائلة الأوكرانية

وقررت عائلة هاتشنز الأوكرانية رفع دعوى مدنية منفصلة على الممثل وإدارة إنتاج الفيلم، أمام محكمة في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، على ما أعلنت وكيلة العائلة المحامية غلوريا أولرِد.

وأوضحت أولرِد في مؤتمر صحفي أن «هالينا كانت نور حياة» عائلتها، مشيرة إلى أن «فقدانها المأسوي مؤلم جدا» لوالديها وشقيقتها. وأضافت أن ما يفاقم «هذه المأساة» أن العائلة المقيمة في أوكرانيا تحاول «استيعاب الخسارة في خضم حرب (فلاديمير) بوتين».

وفي مقطع فيديو نُشر الخميس، وصفت سفيتلانا زيمكو خسارتها شقيقتها بأنها «كانت تجربة مروعة». واعتبرت أن «من غير المقبول ترك هذا الأمر من دون عقاب».

دأب الممثل (64 عاما) على التأكيد أنه لم يكن يعلم أن المسدس محشو بذخيرة حقيقية، إذ قيل له إنه آمن، نافيا أن يكون ضغط على الزناد، وهو ما شكك فيه عدد من الخبراء.

اتفاق وتراجع

وأعلن بالدوين في أكتوبر 2022 التوصل إلى اتفاق يُسقِط بموجبه ماثيو، زوج هالينا هاتشنز،الدعوى المدنية التي رفعها على النجم. ولم يُكشف عن قيمة الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.

وأشار بيان يومها إلى أن إنتاج الفيلم سيُستأنف في يناير 2023، على أن يتولى ماثيو هاتشنز مهمة المنتج التنفيذي.

وشرحت غلوريا ألرِد أن «الاتفاق يعني ماثيو وطفله»، مشيرة إلى أن أي اتفاق لم يُعقد مع أم المصورة السينمائية الراحلة ومع أبيها وشقيقته. وأفادت بأن بالدوين «لم يبادر حتى إلى الاتصال بهم (...) ليعرب عن أسفه». وختمت قائلة «نريد (...) العدالة لهم، الأمر بهذه البساطة».