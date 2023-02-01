اتهام أليك بالدوين بالقتل غير العمد في قضية «راست»

القاهرة - بوابة الوسط

وُجهت إلى الممثل الأميركي أليك بالدوين تهمة القتل غير العمد في قضية مقتل مسؤولة في فيلم الوسترن «راست» العام 2021 بطلقة عرضية من مسدس كان يستخدمه خلال التصوير، وهو يواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات في حال إدانته بتهمة «الإهمال»، على ما أعلنت مدعية عامة أميركية، الثلاثاء.

وأوضحت ماري كارماك-ألتويس المدعية العامة بمقاطعة سانتا في، أن التهمة نفسها وُجهت أيضا إلى هانا غوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم. وقالت في بيان «ما من أحد فوق القانون وسيتم تحقيق العدالة»، وفق «فرانس برس».

وحصلت الحادثة في 21 أكتوبر 2021، بموقع تصوير «راست» داخل مزرعة بسانتا في بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوي طلقات خلبية، لكن مقذوفة حية أصابت مديرة التصوير البالغة 42 عاما هالينا هاتشنز وأدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح.

خطأ قضائي

وأحدث هذا الحادث صدمة كبيرة في هوليوود، وكان له وقع قوي جدا داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأدى إلى تصاعد المطالبات بمنع وجود أي أسلحة نارية في مواقع التصوير.

وفي حال إدانة بالدوين وريد بتهمة القتل غير العمد قد تصل عقوبة كل منهما إلى الحبس 18 شهرا، لكن في حال أُدينا بـ«الإهمال» قد يُعاقبان بالسجن خمس سنوات كحد أقصى.

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وأشارت وثيقة نشرتها المدعية العامة، الثلاثاء، إلى أن الممثل بدا خلال تلقيه تدريبا على استخدام الأسلحة النارية، «مشتتا وكان يتحدث عبر الهاتف مع أفراد عائلته». ولم تستغرق جلسة التدريب سوى 30 دقيقة فقط بينما يُفترض أن تستمر «ساعة أقله أو أكثر»، على ما قالت المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم للمحققين.

وأعلنت المدعية نيتها ملاحقة الممثل في 20 يناير. وندد محامي الممثل لوك نيكاس يومها بما وصفه بأنه «خطأ قضائي رهيب»، وقال إن «بالدوين لم يكن يملك أي سبب للاعتقاد بإمكان وجود ذخيرة حية في السلاح، أو في أي مكان آخر بموقع التصوير».