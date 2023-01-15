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حنان مطاوع تبدأ تصوير مسلسل «هابي هالوين» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 02:00 مساء
حنان مطاوع تبدأ تصوير مسلسل «هابي هالوين» (صور)
من انطلاق تصوير «هابي هالوين» (خاص لـ بوابة الوسط)
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بدأت الفنانة المصرية حنان مطاوع تصوير مسلسل «هابى هالوين» والمكون من 6 حلقات، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث العمل في إطار بوليسي مثير حول جريمة قتل تحدث يوم الهالوين، وتشير أصابع الاتهام حول أكثر من شخصية ويتم البحث عن كشف هذا اللغز.

مسلسل «هابى هالوين» بطولة حنان مطاوع، محمود عبدالمغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، محمد مغربي، عماد أدريانو، وعلي الشامل، سيناريو وحوار محمد أشرف، وإخراج أحمد عبده، مدير تصوير محمد مطر، موسيقي تصويرية محمد مدحت، مهندس صوت مرسي عبدالغني، مونتاج منار حسني، وإشراف فني على الديكور سالوناز الجارحي، وإنتاج شركة «Story board» للمنتج محمد سطوحي، وفقا لبيان.

وفى سياق آخر، تواصل حنان مطاوع تصوير دورها في مسلسل «سره الباتع» المستوحى من رواية الأديب يوسف إدريس، ويعد من أضخم الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، ويضم في قائمة أبطاله أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال. والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف.

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وتستعد حنان أيضا لبدء تصوير مسلسل جديد بعنوان «بيت الحريم» الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2023، ويتكون من 30 حلقة، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، ويشارك في بطولة العمل نضال الشافعي، وريم البارودي، وعبدالعزيز مخيون، وناصر سيف، وحسني شتا، وأحمد فريد، وعابد عناني.

من انطلاق تصوير «هابي هالوين» (خاص لـ بوابة الوسط)
من انطلاق تصوير «هابي هالوين» (خاص لـ بوابة الوسط)
من انطلاق تصوير «هابي هالوين» (خاص لـ بوابة الوسط)
من انطلاق تصوير «هابي هالوين» (خاص لـ بوابة الوسط)
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