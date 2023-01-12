باد باني و«بلاك بينك» بين أبرز المشاركين في «كواتشيلا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن منظمو مهرجان «كواتشيلا» الأميركي أن نجم موسيقى الريغي باد باني وفرقة البوب الكورية «بلاك بينك» سيكونان من أبرز الأسماء الفنية التي ستحيي عروضا في نسخة 2023 من المهرجان الشهير في كاليفورنيا.

وسيقام المهرجان خلال عطلتي نهاية أسبوع لمدة ثلاثة أيام، بين 14 و16 أبريل، ثم بين 21 و23 من الشهر عينه، وفق «فرانس برس».

ويُتوقع أن تكون نسخة العام 2023 تاريخية، بمشاركة باد باني المتحدر من بورتوريكو، وهو المغني وفنان الراب الأكثر استماعا في العالم، كأول فنان ناطق بالإسبانية ومتحدر من أميركا اللاتينية، يتصدر هذا الحدث.

كما ستكون فرقة «بلاك بينك» الكورية الجنوبية أول فرقة آسيوية بين نجوم المهرجان.

وعلى غرار باد باني، ظهر نجوم موسيقى كاي بوب الكورية لأول مرة في مهرجان «كواتشيلا» في العام 2019.

من المقرر أن يقدم مغني الراب فرانك أوشن الذي لم يُصدر ألبوما منذ 2016، عملا جديدا في المهرجان.

«غوريلاز»

وكان من المقرر أن يتصدر فرانك أوشن نسخة العام 2020، التي أرجأها المنظمون ثم ألغوها في النهاية بسبب جائحة «كوفيد -19».

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وستشارك أيضا في الحدث الظاهرة الإسبانية روزاليا والأيسلندية بيورك والنيجيري بورنا بوي.

كما ستشارك الفرقة الإنجليزية «غوريلاز» وفرقة «بلوندي» الأميركية، وفرقة موسيقى الروك المستقلة «بويجينيوس» المؤلفة من فيبي بريدجرز ولوسي داكوس وجوليان بايكر.

وستؤدي المغنية البلجيكية أنجيل للمرة الأولى في مسيرتها الفنية على مسرح المهرجان الشهير الذي يقام في وسط الصحراء.

بعدما أطاحت الجائحة بنسختين من الحدث، عاد مهرجان «كواتشيلا» وحشوده الكبيرة بقوة في العام 2022.