الإماراتي فاضل المزروعي يطرح «نظرات العيون» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

طرح الفنان الإماراتي فاضل المزروعي أحدث أغنياته المنفردة من اللون الغنائي الإماراتي بعنوان «نظرات العيون» متعاونا في كلماتها مع الشاعر عبدالله سيف الريس، ومع الملحن عبدالله البلوشي، ومن توزيع هيثم البلوشي، وفقا لبيان.

«نظرات العيون» تنتمي للأغنيات العاطفية التي تحمل بين أبياتها وصفا للمحبوب، حيث يقول في مطلعها:

لا تحد من نظـرات لعيون

بـ الروف يا سـيد المزايين

نظرتك تسبب ليه جنون

ما أروم أقاوي نظرة العين

ارفق بحالي وخذني بـهون

يا عود موزن في بساتين

عطاك ربي شكلن ولوون

حسنك ترجح به موازين

وعرض المزروعي أغنية «نظرات العيون» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، من خلال فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، إضافة إلى نشرها وتوزيعها والاستماع لها من خلال الإذاعات في الإمارات والخليج، وعبر جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة.