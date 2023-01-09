الكشف عن التشكيلة النهائية لفريق «المطاريد»

القاهرة - بوابة الوسط

كشف البوستر الرسمي لفيلم «المطاريد» أعضاء الفريق وذلك تمهيدا لعرضه يوم 25 يناير الجاري.

البوستر جرى إطلاقه عبر الصفحة الرسمية للفيلم على «فيسبوك»، وهو من إنتاج «جي كرييشنز» و«سينرجي» و«ماجيك بينز» و«أفلام مصر العالمية» و«نيو سينشري» و«فيلم سكوير» و«أوسكار»، من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصار، وإخراج ياسر سامي، وفقا لبيان.

جاء إطلاق البوستر الرسمي للفيلم بعد أيام من إطلاق الإعلان التشويقي، والذي استعرض فيه أحمد حاتم بثقة كبيرة، قدراته التدريبية في تكوين فريق فريد من نوعه لكرة القدم متحديا بذلك حسن شحاتة مدرب كرة القدم المصري الشهير، بينما تنم هيئة وتصرفات أعضاء الفريق بعكس ما توحي به كلمات حاتم.

- شاهد.. الإعلان التشويقي الأول لفيلم «المطاريد»

وتدور أحداث «المطاريد» في إطار كوميدي حول «صلاح» أحمد حاتم الذي يعود من أميركا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصار وتارا عماد ومحمد محمود ومحمود حافظ ومحمود الليثي ومحمود البزاوي وحسن مالك وطه الدسوقي ودنيا سامي ومصطفى غريب ومحمد مولى.