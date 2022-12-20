شاهد.. الإعلان التشويقي الأول لفيلم «المطاريد»

القاهرة - بوابة الوسط

طُرح الإعلان التشويقي الأول للفيلم الكوميدي «المطاريد» وذلك تمهيدا لعرضه 25 يناير المقبل، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وعزت أمين، وإخراج ياسر سامي.

ويظهر في إعلان الفيلم أحمد حاتم يستعرض بثقة كبيرة قدراته التدريبية في تكوين فريق فريد من نوعه لكرة القدم متحديا بذلك حسن شحاتة مدرب كرة القدم المصري الشهير، بينما تنم هيئة وتصرفات أعضاء الفريق بعكس ما توحي به كلمات حاتم، فإلى أي مصير سيقوده فريق «المطاريد»؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث الفيلم.

تدور أحداث «المطاريد» في إطار كوميدي حول «صلاح» أحمد حاتم الذي يعود من أميركا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم. ويشارك في بطولة الفيلم أيضا إياد نصّار، وتارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، وحسن مالك، وطه الدسوقي، ومحمود الليثي، ودنيا سامي، ومصطفى غريب، ومحمد مولى.

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الفيلم من إنتاج «جي كرييشنز»، و«سينرجي»، و«ماجيك بينز»، و«أفلام مصر العالمية»، و«نيو سينشري»، و«فيلم سكوير» و«أوسكار»، ومنتج منفذ محمد نصار.

لقطة من فيلم «المطاريد» (خاص لـ بوابة الوسط)

لقطة من فيلم «المطاريد» (خاص لـ بوابة الوسط)