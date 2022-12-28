وفاة حفيد بوب مارلي عن 31 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفي عن 31 عاما الموسيقي المتخصص بالريغي جوزيف مارلي المعروف بـ«جو ميرسا مارلي»، وهو حفيد بوب مارلي، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وأكد أحد مديري أعمال الموسيقي المتحدر من جامايكا خبر وفاته لمجلة «رولينغ ستون»، من دون توضيح سبب الوفاة، وفق «فرانس برس».

وأفادت إذاعة «WZPP» في ميامي التي عاش فيها جوزيف مارلي معظم حياته، بالعثور على جثته، الثلاثاء، داخل إحدى السيارات عقب إصابته بنوبة ربو. وذكرت الإذاعة أن لمارلي زوجة وابنة.

وأعرب رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنس، في تغريدة عبر «تويتر»، عن «حزن كبير» لوفاة الفنان، وقدّم تعازيه لوالدي الموسيقي ستيفن وكيري.

وكتب عبر الشبكة الاجتماعية «أقدم أحر التعازي لأصدقاء جوزيف وأحبائه وكل عامل في موسيقى الريغي ومحبيه في مختلف أنحاء العالم»، معتبرًا أن وفاته «خسارة كبيرة للموسيقى».

وأصدر «جو ميرسا مارلي» ألبومه الأول «كامفتبل» العام 2016، ثم أطلق ألبوم «إترنل» العام 2021.

وتطرق في مقابلة مع «رولينغ ستون» العام 2014، إلى طفولته التي أمضاها بين الموسيقيين، بينهم والده وعمه زيغي.

وقال حينها «كان الوضع مذهلًا، إذ كنت أرى هؤلاء الأشخاص يزوروننا وأطلع على طريقة عملهم»، مضيفًا «كنت أعود إلى المنزل وأحاول إنجاز فروضي المدرسية لكن تركيزي كان يتشتت وكنت أذهب لمراقبة الاستوديو».

وأشار في المقابلة إلى رغبته في إنجاز مساره الخاص بغض النظر عن تاريخ عائلته في مجال الموسيقى.

وقال للمجلة «أنا أنتمي إلى الجيل الجديد من مارلي لكن لا أزال أخوض مزيدًا من التجارب»، مضيفًا «إن مشروعي يتمثل في إنجاز شيء جديد مع أصولي».