شيرين رضا تبدأ العام الجديد بمسلسل «وبينا معاد»

القاهرة - بوابة الوسط

تبدأ الفنانة المصرية شيرين رضا نشاطها الفني لعام 2023 مع أول أيام السنة حيث يبدأ عرض مسلسلها الجديد «وبينا معاد»، وطرحت قناة «دي إم سي» أغنية المسلسل من غناء الفنان مدحت صالح والتي جاءت في شكل إعلان ترويجي للمسلسل الذي يشارك فيه نجوم مثل مدحت صالح وصبري فواز وبسمة، إضافة إلى عدد من النجوم الشباب.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قنوات «دي إم سي» و«دي إم سي دراما»، إضافة إلى إتاحته على منصة «WATCH IT»، وفقا لبيان.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول أم مصرية عاملة لديها أربع فتيات، ويتناول قضايا مختلفة عن الحياة والحب والعلاقات الإنسانية والأسرية التي نواجهها في الحياة اليومية. المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال مؤلف مسلسل «أبوالعروسة» في أجزائه الثلاثة، ومخرج الجزء الثالث.

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أخيرا شاركت شيرين في مجموعة من الأعمال الفنية المميزة التي حققت نجاحا وقبولا على المستوى الجماهيري والنقدي كان آخرها مسلسل «60 دقيقة» الذي عرض على منصة «شاهد»، وفيلم «قمر 14» الذي كان عرضه العالمي الأول في الدورة الخامسة من مهرجان «الجونة السينمائي» 2021. ومسلسل «شغل في العالي» الذي عرض خلال شهر رمضان 2022 مع النجمة فيفي عبده، وفيلم «تحت تهديد السلاح» مع النجم حسن الرداد.

شيرين رضا في كواليس تصوير مسلسل «وبينا ميعاد» (خاص لـ بوابة الوسط)