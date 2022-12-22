أسامة الهادي ينتهي من تصوير «وبينا ميعاد» تمهيدا لعرضه

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى الممثل المصري الشاب أسامة الهادي من تصوير آخر مشاهده في مسلسل «وبينا ميعاد» المقرر بدء عرضه مطلع يناير المقبل.

ويشارك أسامة في بطولة المسلسل بجوار مجموعة من النجوم وهم شيرين رضا، ومدحت صالح، وصبري فواز، بجانب مجموعة من الوجوه الشابة من بينهم داليا شوقي وتسنيم مطر وخالد أنور ويوسف الكدواني ويوسف إبراهيم، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال، وفقا لبيان.

ويجسد الهادي شخصية «طاهر»، ابن صبري فواز ضمن أحداث المسلسل، وهو شاب يهوى الموسيقى وكتابة الأغاني في دور مقارب لشخصية أسامة الفنية نظرا لكونه مغنيا وملحنا.

ويعود الممثل الشاب للمشاركة في الدراما التلفزيونية بعد قرابة عامين منذ آخر أداوره في مسلسل «لعبة نيوتن» بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج.

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أسامة الهادي مغن وملحن وممثل شاب عرف في بداياته الفنية كمغنٍ لمشروعه الموسيقي الخاص الذي يحمل اسمه، ومن أشهر أغانيه «يوما ما هطير»، «الرد مبيوصلش ليه»، و«لسه فيا حيل»، ودخل مجال الدراما التلفزيونية بأدواره في مسلسلات «لعبة نيوتن»، «كلبش»، و«الأب الروحي».