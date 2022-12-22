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إيقاف مدرس موسيقى أميركي عن العمل لاتهامه بالتحرش

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 05:01 مساء
إيقاف مدرس موسيقى أميركي عن العمل لاتهامه بالتحرش
معهد «جوليارد» الموسيقي في نيويورك (أ ف ب)
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أوقف معهد «جوليارد» الموسيقي في نيويورك عن العمل أحد مدرسيه هو المؤلف الموسيقي الأميركي روبرت بيسر، بعدما طالت الأخير اتهامات بالتحرش الجنسي دفعت المؤسسة لإطلاق تحقيق في هذا الشأن.

وقالت نائبة مدير المعهد للشؤون العامة روزالي كونريراس إن «المعهد باشر تحقيقا مستقلا في الثامن من ديسمبر عقب اتهامات جديدة تعود إلى أواخر تسعينات القرن العشرين وبداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين»، ووردت في تحقيق أجراه موقع «فان ماغازين» الألماني، وفق «فرانس برس».

وأضافت «في إطار هذا التحقيق، سيُعتبر المدرِّس روبرت بيسر الذي كان يرأس سابقا قسم التأليف الموسيقي في المعهد، في إجازة اعتبارا من 16 ديسمبر».

وكان نحو 500 موسيقي وأستاذ وقعوا رسالة مفتوحة تطالب بوقفه عن العمل.

مسيرة واعدة
وقال روبرت بيسر لجريدة «واشنطن بوست»، «إنني على أتم الاستعداد لهذا التحقيق لحماية سمعتي والدفاع عنها»، مؤكدا أنه وافق على قرار المعهد القاضي بوقفه عن العمل.

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وأشار تحقيق «فان ماغازين» إلى أن المؤلف الموسيقي «طالته اتهامات عدة لم يجر الكشف عنها سابقا تتعلق بالتحرش الجنسي والسلوك غير اللائق تجاه طالبات في المعهد، تعود إلى أواخر تسعينات القرن العشرين وبداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين».

واستند المقال في اتهاماته إلى رسائل إلكترونية وشهادات مجهولة المصدر، لافتا إلى شهادة طالبة سابقة في المعهد «قدم روبرت بيسر وعودا لها بمسيرة واعدة مقابل إقامة علاقة جنسية معه».

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