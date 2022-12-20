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مؤسسة «أريتي» تعلن نتيجة مسابقة «محترف الرواية الليبية»

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 11:50 صباحا
مؤسسة «أريتي» تعلن نتيجة مسابقة «محترف الرواية الليبية»
الجائزة عبارة عن منح إنتاجية، لدعم مشاريعهم الإبداعية في مجال الرواية (فيسبوك)
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أعلنت مؤسسة «أريتي» للثقافة والفنون أسماء الكتّاب الفائزين بمسابقة «محترف الرواية الليبية»، والتي هي عبارة عن منح إنتاجية، لدعم مشاريعهم الإبداعية في مجال الرواية.

والحائزون على هذه المنح هم الكتاب رجاء سعد موسى، وسراج الدين الورفلي، وشكري ميدي أجي، كما رشحت لجنة التقييم ثلاثة متقدمين للائحة الشرف، وهم: يقين عزالدين الأنقر، وفاطمة كمال الزرقاني، ومحمد عادل حمودة، حيث يسعى مشروع المنح الإنتاجية لدى مؤسسة «أريتي» إلى تشجيع جيل جديد من الكتاب والأدباء في ليبيا، بدعم مشاريعهم الإبداعية في بداية مشوارهم الأدبي.

وتشكلت لجنة التقييم من الشاعر والمترجم عاشور الطويبي، والناقدة والروائية فاطمة الحاجي، والكاتب والناقد والأكاديمي بجامعة حلوان الدكتور يسري عبدالله، حيث سيقوم أعضاء لجنة التحكيم بإرشاد الفائزين بمنحة المحترف، خلال فترة عملهم على مشاريعهم الروائية لمدة لا تتجاوز تسعة أشهر، لينجزوا خلالها مشروعهم الروائي، حيث سيحصل الفائزين على منحة قدرها عشرة آلاف دينار ليبي خلال مدة الإنجاز.

- إطلاق «محترف الرواية الليبية» لمساندة الأدباء الجدد

- «أريتي» تدعم الشباب الفنانين في ليبيا

تعد مؤسسة «أريتي» للثقافة والفنون منظّمة ليبية وطنية غير هادفة للربح تسعى لدعم وتوجيه وتسهيل الإبداع الفني والتبادل الثقافي بداخل ليبيا، ومع الدول المجاورة لها، وقامت المؤسسة منذ انطلاق أعمالها في العام 2012 بعدة نشاطات في مجال السينما وفنون الفيديو والإدارة الثقافية والآداب، كلها موجهة للفناين الشباب، كما قدمت المؤسسة الدعم لمؤسسات ثقافية أخرى في ليبيا.

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