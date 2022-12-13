مؤلفة «هاري بوتر» تدافع عن النساء ضحايا العنف الجنسي

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت مؤلفة قصص هاري بوتر الشهيرة جاي كاي رولينغ، الإثنين، منظمة تتولى الدفاع عن النساء ضحايا العنف الجنسي، بعدما أصبحت خلال السنوات الأخيرة ناشطة نسوية فاعلة وغالبا ما تثير الجدل في المملكة المتحدة.

وتقدم «بييراز بلايس» نفسها على أنها «خدمة دعم للمرأة بإدارة مجموعة من النساء». وتوفر المنظمة مساعدة مجانية لأي امرأة تجاوزت الـ16 عاما كانت ضحية للعنف الجنسي بمختلف أشكاله في منطقة إدنبرة الاسكتلندية حيث تقيم رولينغ، وفق «فرانس برس».

وتتولى تمويل المنظمة الكاتبة التي كانت بدورها ضحية للعنف الأسري. وخلال السنوات الأخيرة، أبدت رولينغ رأيها في ما يتعلق بحقوق المرأة بأسلوب لاذع، وأعربت أحيانا عن معارضتها قضية المتحولين جنسيا، وهو موضوع محتدم في المملكة المتحدة.

ونشرت العام 2020 عبر «تويتر» مقالة تتناول «مَن يعاني من دورات الحيض الشهرية»، ساخرةً من التسمية التي ينبغي إعطاؤها لهؤلاء.

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وكانت رولينغ أثارت غضب بعض مستخدمي الإنترنت الذين ذكّروها بأن الرجال المتحولين جنسيا قد يمرون بدورات الشهرية، فيما لا يُسجّل حصول ذلك لدى النساء المتحولات جنسيا.

وأصبحت رولينغ مذاك هدفا لهجمات مستمرة يشنّها عليها ناشطون في مجال حقوق المتحولين جنسيا، وأكدت في نوفمبر تلقيها تهديدات بالقتل.

وأطلقت الكاتبة منظمتها في الوقت الذي يدرس فيه البرلمان الاسكتلندي مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تسهيل عملية التحوّل الجنسي للأشخاص الذين يرغبون في ذلك. وعارضت رولينغ علنيا المشروع الذي دافعت عنه الحكومة المحلية المستقلة.