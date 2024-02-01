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قوات الاحتلال تقتحم 5 مناطق بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 01:15 صباحا
قوات الاحتلال تقتحم 5 مناطق بالضفة الغربية
قوة إسرائيلية راجلة في إحدى قرى الضفة الغربية (أرشيفية: الإنترنت)
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في الضفة الغربية ليل الخميس، وسط أنباء عن سماع دوي إطلاق نار وانفجارات متقطعة.

مدينة طوباس
أفاد وكالة الأنباء الفلسطينية «وافا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت، منتصف الليلة، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وذلك من مدخلها الشرقي، وانتشر في عدة أحياء، وسط مواجهات عنيفة بين الشبان والقوات المقتحمة.

ونقلت قناة «الحدث» السعودية عن شهود عيان قولهم إن قوة إسرائيلية كبيرة اقتحمت مدينة طوباس، وسماع دوي إطلاق نار وانفجارات متقطعة.

كما أفادت قناة «الجزيرة» القطرية بسماع وسط إطلاق نار وتحليق طائرة استطلاع، عقب اقتحام قوات مدينة طوباس.

قرية سالم شرق نابلس
وأوردت وكالة «وافا» بأن قوة إسرائيلية راجلة اقتحمت أيضا فجر الخميس، قرية سالم شرق نابلس من الجهة الشرقية، بالتزامن مع اقتحام قوة راجلة أخرى من الجهة الجنوبية.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال انتشروا في شوارع وأحياء القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم
في السياق نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وأكدت مصادر محلية لوكالة «وافا» أن عدة آليات عسكرية اقتحمت البلدة وانتشرت في عدة أماكن، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

شرق قلقيلية
واقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة عزون وقرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، وتجولت في عدة أحياء، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، وداهمت منزل مواطن في القرية.

بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة
أيضا داهمت القوات منازل في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وسط إطلاق القنابل المضيئة في أجواء المنطقة الغربية من البلدة، ونفذت أعمال بحث وتمشيط في محيط المكان.

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