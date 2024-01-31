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شاهد: اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال غرب غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 09:12 مساء
شاهد: اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال غرب غزة
لقطة مثبتة من مقطع فيديو للمقاومة الفلسطينية لحظة استهداف دبابة للاحتلال في غزة (الإنترنت)
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أعلنت «كتائب القسام» وفصائل المقاومة الفلسطينية تصديها، في اليوم الـ117 لمعركة «طوفان الأقصى»، لقوات الاحتلال الإسرائلي المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، وتدمير المزيد من دباباتها.

ونشرت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، مقطع فيديو يُظهر اشتباك مقاتليها مع قوات الاحتلال في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

وفي بداية المقطع، ظهر أحد مقاتلي «القسام» وهو يخرج من حديقة أحد المنازل مرددا «لعيونك يا شيخ صالح»، في إشارة إلى صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، الذي اغتالته إسرائيل في بيروت الشهر الماضي.

استهداف جرافة داخل منزل
وقصف المقاتل آلية إسرائيلية كانت متوقفة على مقربة من سياج المنزل الذي خرج منه، فأصابها بصورة مباشرة، قبل أن يقصف دبابة من المكان نفسه. وأظهر المقطع أيضا اشتباكا بالأسلحة الخفيفة، واستهداف جرافة من داخل أحد المنازل، ثم تسلق المقاتلون منزلا مدمرا، واستهدفوا دبابة كانت متوقفة أمامه مباشرة.

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وسُمع، في المقطع، صوت أحد المقاتلين وهو يطلب من زميله قصف جرافة إسرائيلية. كما ظهر أحد المقاتلين وهو يصور العملية. ونقل أحد المقاتلين صورة دبابة تلتهمها النيران، وقال إنها استهدفت في محور تل الإسلام بقذيفة «الياسين-105».

عمليات «سرايا القدس»
بدورها، أعلنت «سرايا القدس» أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال في محيط الحي النمساوي غرب خان يونس. كما أكدت تمكن مقاتليها من تفجير دبابة إسرائيلية بعبوة «ثاقب – برميلية» في محيط جورة العقاد بخان يونس.

وأعلنت «سرايا القدس» خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو في منطقة «العرايشية» ومنطقة «بطن السمين» غرب وجنوب غرب خان يونس، وقصفها بقذائف الهاون جنود وآليات العدو في محور التقدم شرق مخيم البريج.

وقالت «سرايا القدس» إنها استهدفت بـ«صاروخ 107» موجه مجموعة من جنود الاحتلال تتحصن في أحد المباني بمحور التقدم شمال غرب المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

لقطة مثبتة من مقطع فيديو للمقاومة الفلسطينية لحظة استهداف دبابة للاحتلال في غزة (الإنترنت)
لقطة مثبتة من مقطع فيديو للمقاومة الفلسطينية لحظة استهداف دبابة للاحتلال في غزة (الإنترنت)
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