«القسام» و«سرايا القدس» تدمران تجمعات لآليات ودبابات الاحتلال في اليوم الـ116 لطوفان الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع «ميركافا» بقذيفة «تاندوم» في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أكدت الكتائب تدمير دبابة إسرائيلية من نوع «ميركافا» وجرافة عسكرية من نوع «D9» بالقرب من مفترق الصناعة وسط مدينة غزة. وأشارت إلى أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» واشتبكوا مع جنود كانوا حولها وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محور غرب مدينة غزة. وأكدت استهداف مقاتليها دبابة إسرائيلية أخرى بقذيفة «الياسين 105» في محور شمال غرب مدينة غزة.

من جانبها، أعلنت «سرايا القدس» أن مقاتليها استهدفوا بقذائف الـ(RPG) دبابتين ميركافا وجرافة عسكرية من نوع (D9) في محور التقدم جنوب غرب مدينة خان يونس. وفي بلاغ عسكري، قالت السرايا إنها نخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محوري التقدم غرب وجنوب مدينة غزة.

قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال شرق مخيم المغازي

كما قصف مقاتلو السرايا بقذائف الهاون تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وتمكنوا من قنص جندي صهيوني على متن دبابته المتوغلة في محيط الحي النمساوي جنوب غرب خان يونس.

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وأكدت «سرايا القدس» في بلاغ عسكري استهداف مقاتليها 4 دبابات إسرائيلة بقذائف الـ«RPG» في منطقة العرايشية وجورة العقادة غرب مدينة خان يونس. وقالت «سرايا القدس» في بلاغ عسكري: خضنا اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في منطقة عبسان الجديدة شرق خان يونس.

وفي بلاغ عسكري لاحق، أشارت إلى أنها قصفت بقذائف الهاون النظامي عيار الـ60 تجمعًا لآليات وجنود العدو الصهيوني في محيط أبراج القلعة ومسجد خالد بن الوليد غرب خان يونس.