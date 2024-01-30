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«سرايا القدس» توجه رسالة للاحتلال: أسراكم لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 09:27 مساء
«سرايا القدس» توجه رسالة للاحتلال: أسراكم لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة
الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبوحمزة. (الإنترنت)
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أكد الناطق العسكري باسم «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، أبوحمزة، مواصلة المقاومة الفلسطينية استهداف خطوط الإمداد لجيش الاحتلال شرق جباليا، وفي المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وقال أبوحمزة في كلمة بثتها «سرايا القدس» على قناتها الرسمية على «تلغرام»: «نعلن مواصلة التصدي أمام آلة البطش الإسرائيلية في جميع محاور القتال، ونفذنا سلسلة من العمليات». وأضاف قائلًا: إن «ما نعلن عنه من عمليات ليس لرفع المعنويات، بل يحمل دلالات عسكرية وصلت للاحتلال، وأن تهديدات نتنياهو بمواصلة الحرب لن تجدي نفعًا».

ووجه رسالة للاحتلال وأهالي الأسرى قال فيها: «حتى لو فتشتم رمال غزة فأسراكم لن يعودوا إليكم إلا بقرار من المقاومة». وأعلنت «سرايا القدس» في بلاغ عسكري اليوم، استهداف 4 دبابات إسرائيلية بقذائف الـ«RPG» في منطقة العرايشية وجورة العقادة غرب مدينة خان يونس.

حصيلة الشهداء ترتفع في اليوم 116
يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال لليوم الـ116 على التوالي، ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفًا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

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ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليًا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 26751 شهيدًا، و65636 مصابًا بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.

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