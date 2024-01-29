سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية في خان يونس وقصفنا نقطة دعم للاحتلال شمال غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات الاحتلال في خان يونس بقطاع غزة، مشيرة إلى أنها قصفت نقطة دعم لوجستي رئيسية لجنود وآليات العدو في منطقة السودانية شمال غرب غزة.

وقالت سرايا القدس في بيان اليوم، إنها قصفت برشقات صاروخية وقذائف الهاون الثقيل وصواريخ (بدر1)، نقطة دعم لوجستي رئيسية لجنود وآليات العدو في منطقة السودانية شمال غرب غزة، مضيفة أن هذه النقطة يستخدمها العدو لصيانة آلياته ودعم فرقه المقاتلة بالماء والأغذية والوقود..

ولفتت في بيان منفصل، إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم بمدينة خانيونس.