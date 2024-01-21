  • Alwasat News
Atwasat

السيسي: لن نسمح لإثيوبيا بتهديد الصومال ومستعدون للتعاون مع أشقائنا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 05:25 مساء
السيسي: لن نسمح لإثيوبيا بتهديد الصومال ومستعدون للتعاون مع أشقائنا
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل رئيس جمهورية الصومال بقصر الاتحادية. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده لن تسمح لإثيوبيا بتهديد الصومال، وأنها مستعدة للتعاون مع أشقائها في جميع المجالات، قائلًا: «محدش يجرب مصر ويحاول تهديد أشقائها، خاصةً إذا طلبوا التواجد معهم».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، أن مصر لا تتدخل في شؤون الدول، وتسعى دومًا للتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير.

 مصر ترفض التدخل في شؤون الصومال
وفيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا بشأن ميناء على البحر الأحمر، شدد السيسي على أن مصر ترفض التدخل في شؤون الصومال أو المساس باستقلال ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن التعاون والتنمية أفضل من أي شيء آخر. وأكد الرئيس المصري أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها. 

-  الصومال توقع قانونًا يلغي الاتفاقية البحرية بين إثيوبيا وأرض الصومال
-  الاتحاد الأفريقي يدعو إلى خفض التوتر في الخلاف بين إثيوبيا والصومال
واشنطن تدعو لاحترام سيادة الصومال بعد اتفاق إثيوبيا مع صوماليلاند

وأشار  إلى أن بلاده ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أي شيء آخر، مضيفًا: «رسالتي لإثيوبيا، حتى تحصل على تسهيلات من الأشقاء في الصومال وجيبوتي وإريتريا يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من الموانئ وهذا أمر لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها مثل (الاتفاق مع أرض الصومال)، لن يوافق أحد على ذلك».

كما وجه الرئيس السيسي، حديثه للرئيس الصومالي قائلاً: «اطمئن، وبفضل الله نحن معكم، ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدًا عن أي تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار». 

بداية الأزمة
ووقَّعت إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في الأسبوع الأول من يناير الجاري، مذكرة تفاهم تمنح بموجبها أديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترًا من أراضيها لمدة 50 عامًا، في تحرك أدانته الحكومة الصومالية التي أكدت أنها «ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية»، معتبرة إياها «عدوانًا وانتهاكًا صارخًا لسيادتها».

وفي أعقاب ذلك، أعلن الرئيس الصومالي توقيع قانون يبطل مذكرة التفاهم. وقال في تدوينة عبر منصة «إكس» إنه «بدعم من مشرعينا وشعبنا، يُعد هذا القانون مثالاً على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقًا للقانون الدولي».

وسارعت مصر إلى إبداء رفضها بعد يومين فقط من توقيع مذكرة التفاهم التي أثارت حالة من الجدل في منطقة القرن الأفريقي، إذ أكدت الخارجية المصرية، «ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها».

اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال «انقلاب صارخ»
فيما وصف وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع طارئ عُقد أخيرًا لدعم الصومال، اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال بأنه «انقلاب صارخ على الثوابت العربية والأفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية النافذة».

في المقابل، تعتبر إثيوبيا مذكرة التفاهم التي أبرمتها أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال، لم تخالف قانوناً، ولم تنتهك سيادة دولة الصومال، وأنها مذكرة تمهيدية، «لم تر النور بعد»، بحسب ما ذكر مستشار وزير الطاقة والمياه الإثيوبي محمد العروسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر

«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب ...
سلة الأهلي بنغازي تجتاز سلا المغربي بنتيجة كبيرة في ثانية مواجهاتها ببطولة دبي الدولية

سلة الأهلي بنغازي تجتاز سلا المغربي بنتيجة كبيرة في ثانية مواجهاتها ببطولة دبي ...
فوضى بين تجار التجزئة والمصنعين في أوروبا بسبب هجمات البحر الأحمر

فوضى بين تجار التجزئة والمصنعين في أوروبا بسبب هجمات البحر الأحمر
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق

إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
غسان سلامة يعتبر مسألة الانتخابات المؤجلة في ليبيا غير مهمة لهذا السبب

غسان سلامة يعتبر مسألة الانتخابات المؤجلة في ليبيا غير مهمة لهذا السبب
دع غزة تعيش.. مسيرة داعمة للصمود الفلسطيني في مهرجان «ساندانس» السينمائي غدا

دع غزة تعيش.. مسيرة داعمة للصمود الفلسطيني في مهرجان «ساندانس» السينمائي غدا
الدبيبة: تعويض المتضررين من المياه الجوفية في زليتن

الدبيبة: تعويض المتضررين من المياه الجوفية في زليتن
«نيويورك تايمز»: إسرائيل في مأزق استراتيجي بين إطلاق «الرهائن» وتدمير «حماس»

«نيويورك تايمز»: إسرائيل في مأزق استراتيجي بين إطلاق «الرهائن» وتدمير «حماس»
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
شاهد.. ظاهرة التصويب الصاروخي الغريب لـ«أسماك القرش الزرقاء» قبل مواجهة «الفراعنة»

شاهد.. ظاهرة التصويب الصاروخي الغريب لـ«أسماك القرش الزرقاء» قبل مواجهة ...
كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب

كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب
صندوق إعمار درنة يوقع عقود مشاريع بنية تحتية مع شركة إماراتية

صندوق إعمار درنة يوقع عقود مشاريع بنية تحتية مع شركة إماراتية
على هامش أزمة الوقود.. مخاوف من أزمة «الإتاوات» و«اعتصام سائقي الشاحنات»

على هامش أزمة الوقود.. مخاوف من أزمة «الإتاوات» و«اعتصام سائقي الشاحنات»
«المصالحة الوطنية» في ليبيا.. أسباب للتشاؤم وأخرى للتفاؤل

«المصالحة الوطنية» في ليبيا.. أسباب للتشاؤم وأخرى للتفاؤل
تفاصيل مثيرة عن «إسكوبار الصحراء» وشبكة التهريب إلى ليبيا

تفاصيل مثيرة عن «إسكوبار الصحراء» وشبكة التهريب إلى ليبيا
خبير زراعي لـ«قناة الوسط»: أكثر من 3% من مساحة ليبيا يمكن استغلالها في الزراعة

خبير زراعي لـ«قناة الوسط»: أكثر من 3% من مساحة ليبيا يمكن استغلالها في الزراعة
نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة

نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة
اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد

اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان
تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان
غوتيريس يندد بقتل المدنيين في عمليات إسرائيلية «مفجعة» في غزة
غوتيريس يندد بقتل المدنيين في عمليات إسرائيلية «مفجعة» في غزة
رسالة مكتوبة.. «القسام» لعائلات أسرى الاحتلال: الخيار لكم توابيت أم أحياء!
رسالة مكتوبة.. «القسام» لعائلات أسرى الاحتلال: الخيار لكم توابيت ...
السيسي: لن نسمح لإثيوبيا بتهديد الصومال ومستعدون للتعاون مع أشقائنا
السيسي: لن نسمح لإثيوبيا بتهديد الصومال ومستعدون للتعاون مع ...
«أوقاف غزة»: الاحتلال اغتال 100 داعية ودمر ألف مسجد وعشرات المقابر
«أوقاف غزة»: الاحتلال اغتال 100 داعية ودمر ألف مسجد وعشرات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة...
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال...
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي ......
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة......
ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب
ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب...
المزيد
السودان: عشرة قتلى بانفجار لغم أرضي في ولاية نهر النيل
السودان: عشرة قتلى بانفجار لغم أرضي في ولاية نهر النيل...
«حزب الله» يستهدف 3 مواقع إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية على الحدود اللبنانية
«حزب الله» يستهدف 3 مواقع إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية على ......
وثيقة لحماس تروي قصتها عن أحداث 7 أكتوبر.. «لماذا طوفان الأقصى»
وثيقة لحماس تروي قصتها عن أحداث 7 أكتوبر.. «لماذا طوفان ......
«أوقاف غزة»: الاحتلال اغتال 100 داعية ودمر ألف مسجد وعشرات المقابر
«أوقاف غزة»: الاحتلال اغتال 100 داعية ودمر ألف مسجد وعشرات ......
السيسي: لن نسمح لإثيوبيا بتهديد الصومال ومستعدون للتعاون مع أشقائنا
السيسي: لن نسمح لإثيوبيا بتهديد الصومال ومستعدون للتعاون مع ......
المزيد