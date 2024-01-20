«حماس»: مواقف بايدن بشأن إقامة دولة فلسطينية «مجرد وهم»

القاهرة - بوابة الوسط

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن إمكانية قيام دولة فلسطينية، معتبرة أنها «مجرد وهم، لا ينطلي على الفلسطينيين».

وقال عضو المكتب السياسي في «حماس»، عزت الرشق، في بيان: «بيع الوهم الذي يحاوله بايدن بالحديث عن الدولة الفلسطينية لا ينطلي على شعبنا»، كما أوردت وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «بايدن شريك كامل في حرب الإبادة، وشعبنا لا ينتظر منه خيراً. هؤلاء يظنون أنفسهم أولياء أمور الشعب الفلسطيني، ويريدون أن يختاروا له نمط الدولة التي تناسبهم».

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الموقف الأميركي من حل الدولتين

تصريحات الرشق تأتي ردا على تصريح للناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أمس الجمعة، قال فيه: «ما زال الرئيس يؤمن بأفق حلّ الدولتَين وإمكانيّته. هو يدرك أنّ الأمر سيتطلّب الكثير من العمل الشاقّ».

ودعت الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي إلى الحد من عدد الضحايا المدنيين، وكررت دعمها لإقامة دولة فلسطينية، وهو ما ترفضه حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتانياهو.

وقد تسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، في تشريد أكثر من 80% من السكّان، وسقوط 24 ألفا و927 شهيدا، غالبيّتهم العظمى من النساء والأطفال، وإصابة 62 ألفا أو108 شخاص، حسب حصيلة أخيرة أعلنتها وزارة الصحة في غزة.